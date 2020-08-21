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21 августа 2020, пятница, 10:00 56
Экономика 2020-08-21T10:15:02+03:00
Українські Новини
В июле прибыль банков составила 4,6 млрд гривен

В июле прибыль банков составила 4,6 млрд гривен

Анна Рудык
НБУ, Банки, Банк, Прибыль банков
Гривны
Гривны

В июле текущего года прибыль банков составила 4,6 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В январе банки заработали 6,592 млрд гривен, в феврале – 9,285 млрд гривен, в марте – 97 млн гривен, в апреле – 9,8 млрд гривен, в мае – 3,8 млрд гривен, в июне банки получили убыток 5,2 млрд гривен, а в январе-июле – прибыль 28,389 млрд гривен.

За первые семь месяцев текущего года доходы банков составили 149,109 млрд гривен, расходы – 120,720 млрд гривен.

При этом процентные доходы банков составили 87,458 млрд гривен, расходы – 39,406 млрд гривен, комиссионные доходы – 37,116 млрд гривен, расходы – 12,753 млрд гривен.

Ранее Українські Новини писали, как будут работать украинские финучреждения на длинных выходных. В период с 22 по 24 августа в стране будут продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня Независимости Украины, который в этом году приходится на понедельник, 24 августа.

Также объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, увеличился на 2,1% с 992,058 млрд гривен по состоянию на 1 июля до 1 013,083 млрд гривен на 1 августа.

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