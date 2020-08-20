Рубль после падения немного подскочил. Курс российской нацвалюты на 20 августа

В четверг, 20 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 19 августа, повысился на 2 копейки и составляет 3,36 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в четверг по сравнению со средой повысился на 2 копейки и составляет 3,86 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киева по состоянию на 20 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,36 3,86 Максимальный 3,72 5,00 Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 19 августа на 10,08 коп. до 27,5959 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,08 коп. до 27,2869 UAH/USD.

Тем временем эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время и когда начнется движение к 30 грн/$.

Ранее министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 августа, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH/USD.

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