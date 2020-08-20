подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 августа 2020, четверг, 10:53 70
Экономика 2020-08-20T11:30:02+03:00
Українські Новини
Доллар и евро дорожают второй день подряд. Курс валют на 20 августа

Доллар и евро дорожают второй день подряд. Курс валют на 20 августа

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 19 августа на 10,08 коп. до 27,5959 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,08 коп. до 27,2869 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 9,12 коп. до 32,2084 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,85 коп. до 32,7644 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,2869 27,5959 32,2084 32,7644 3,36 3,89
Максимальный 27,4500 27,7500 32,4000 33,0000 3,72 5,00
Минимальный 27,1000 27,4800 31,8000 32,4200 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время и когда начнется движение к 30 грн/$.

Ранее министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 августа, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH/USD.

 
Больше новостей о: Курс гривны Курс валют курс доллара Курс евро

Гривна падает второй день подряд: официальный курс...
Доллар и евро после падения подскочили. Курс валют...
Что происходит с курсом доллара. Эксперты рассказа...
Курс доллара и евро в обменниках продолжает снижат...
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом снова увеличился - 2,1 тыс. случаев за сутки
Сегодня начинается суд над тещей Притулы
Новости
Пробки. Фото: Pixabay
В Киеве снова пробки. Карта самых загруженных дорог столицы 11:31
Районные больницы с 2021 должны перейти в коммунальную собственность общин, — Минрегион 11:30
"Кузница на Рыбальском" не платит по кредиту под госгарантии Укрэксимбанку с начала года 11:18
На украинском рынке из-за погодных условий образовался дефицит спаржи 11:10
Ближайшие футбольные матчи в Украине пройдут без зрителей 10:55
больше новостей
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
В НОТУ соврали об организаторах конкурса, из-за которого спевшего "Смуглянку" сироту не пустили на Евровидение, — СМИ 12:55
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду 05:15
больше новостей
Бабушка сироты, которого НОТУ "сняла" с Евровидения, рассказала о спонсорах его клипов 11:00
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Генпродюсер "Суспильного" назвал 12-летнего сироту, которого не пустил на конкурс, "оружием в руках врага" 11:23
МИД договаривается с Китаем об отмене туристических виз для украинцев 13:59
больше новостей
С сегодняшнего дня Турция вводит дополнительные пошлины на украинские товары
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok