Доллар и евро дорожают второй день подряд. Курс валют на 20 августа

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 19 августа на 10,08 коп. до 27,5959 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,08 коп. до 27,2869 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 9,12 коп. до 32,2084 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,85 коп. до 32,7644 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,2869 27,5959 32,2084 32,7644 3,36 3,89 Максимальный 27,4500 27,7500 32,4000 33,0000 3,72 5,00 Минимальный 27,1000 27,4800 31,8000 32,4200 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время и когда начнется движение к 30 грн/$.

Ранее министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 августа, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH/USD.

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