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20 августа 2020, четверг, 17:42 240
Экономика 2020-08-20T18:15:02+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке после двухдневного падения укрепилась

Гривна на межбанке после двухдневного падения укрепилась

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, Межбанк, курс на межбанке
Деньги.
Деньги.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 16 коп. в четверг укрепился на 7 коп. до 27,37 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,45-27,48 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,50-27,53 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,35-27,39 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,29% с 23,74 UAH/USD до 27,37 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-24 августа, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

Ранее министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

Тем временем, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 19 августа на 10,08 коп. до 27,5959 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,08 коп. до 27,2869 UAH/USD.

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