Гривна на межбанке после двухдневного падения укрепилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 16 коп. в четверг укрепился на 7 коп. до 27,37 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,45-27,48 UAH\/USD, затем котировки выросли до 27,50-27,53 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,35-27,39 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,29% с 23,74 UAH\/USD до 27,37 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-24 августа, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH\/USD. Ранее министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30. Тем временем, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 19 августа на 10,08 коп. до 27,5959 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 10,08 коп. до 27,2869 UAH\/USD.