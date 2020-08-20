Гривна на межбанке после двухдневного падения укрепилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 16 коп. в четверг укрепился на 7 коп. до 27,37 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,45-27,48 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,50-27,53 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,35-27,39 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,29% с 23,74 UAH/USD до 27,37 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-24 августа, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

Ранее министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

Тем временем, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 19 августа на 10,08 коп. до 27,5959 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,08 коп. до 27,2869 UAH/USD.

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