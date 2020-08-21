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21 августа 2020, пятница, 05:00 137
Экономика 2020-08-21T05:00:01+03:00
Українські Новини
Гривна значительно ослабла: официальный курс нацвалюты на длинные выходные

Гривна значительно ослабла: официальный курс нацвалюты на длинные выходные

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс
Курс гривны.
Курс гривны.

После того, как предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 августа, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH/USD, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-24 августа, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,1075
1 доллар США 27,4812
1 швейцарский франк 30,1792
10 иен 2,5953
10 российских рублей 3,7202
1 евро 32,5529

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время и когда начнется движение к 30 грн/$.

Также гривна на межбанке после двухдневного падения укрепилась. 

Тем временем, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 19 августа на 10,08 коп. до 27,5959 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,08 коп. до 27,2869 UAH/USD.

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