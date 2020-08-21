Гривна значительно ослабла: официальный курс нацвалюты на длинные выходные

После того, как предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 августа, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH/USD, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-24 августа, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,1075 1 доллар США 27,4812 1 швейцарский франк 30,1792 10 иен 2,5953 10 российских рублей 3,7202 1 евро 32,5529

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время и когда начнется движение к 30 грн/$.

Также гривна на межбанке после двухдневного падения укрепилась.

Тем временем, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 19 августа на 10,08 коп. до 27,5959 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,08 коп. до 27,2869 UAH/USD.

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