В Украину ворвется похолодание с грозами и дождями. Прогноз погоды на 21 августа

21 августа в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +23…+29 градусов, в Сумской области +21…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Полтавской и Черкасской областях кратковременные дожди с грозами, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +28…+35 градусов, в Винницкой и Черкасской областях +26…+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Харьковской области кратковременные дожди с грозами, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +24…+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +30…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью кратковременные дожди, грозы, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +30…+35 градусов.

В Ялте ночью кратковременные дожди с грозами, днем без осадков. Температура ночью +19…+21 градус, днем +27…+29 градусов.

20 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+26 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа. А синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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