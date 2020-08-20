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20 августа 2020, четверг, 21:19 700
Общество 2020-08-20T21:22:14+03:00
Українські Новини
Прощание с Борисом Патоном состоится в субботу

Прощание с Борисом Патоном состоится в субботу

Надежда Комендантова
Смерть, Прощание, Церемония, Траурная церемония, Борис Патон
Борис Патон Фото: Факты
Борис Патон Фото: Факты

Прощание с выдающимся украинским ученым, президентом НАНУ,  Героем Украины Борисом Патоном, который в среду, 19 августа, ушел из жизни после продолжительной болезни сердечно-сосудистой системы, состоится 22 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук.

Прощание с Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета министров Украины, захоронение - на Байковом кладбище.

О времени планируется сообщить дополнительно.

Ранее Українські Новини сообщали о самых ярких фактах биографии Бориса Патона.

Также в марте 2020 года стало известно о желании Бориса Патона покинуть пост президента НАНУ.

Тем временем, "Интер" посвящает вечерний эфир памяти Бориса Патона.

 

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