Прощание с Борисом Патоном состоится в субботу

Прощание с выдающимся украинским ученым, президентом НАНУ, Героем Украины Борисом Патоном, который в среду, 19 августа, ушел из жизни после продолжительной болезни сердечно-сосудистой системы, состоится 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук. Прощание с Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета министров Украины, захоронение - на Байковом кладбище. О времени планируется сообщить дополнительно. Ранее Українські Новини сообщали о самых ярких фактах биографии Бориса Патона. Также в марте 2020 года стало известно о желании Бориса Патона покинуть пост президента НАНУ. Тем временем, "Интер" посвящает вечерний эфир памяти Бориса Патона.