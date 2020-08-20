"Интер" посвящает вечерний эфир памяти Бориса Патона

Телеканал "Интер" собирается 22 августа посвятить вечерний эфир телеканала памяти Бориса Патона. В 21:10 "Интер" покажет документальный проект собственного производства "Борис Патон. Человек будущего", а в 22:00 – последнее телевизионное интервью выдающегося ученого в проекте "Борис Патон. Интервью столетия". Об этом "Українським новинам" сообщили в пресс-службе телеканала.

Борис Патон – символ целой эпохи. На его глазах кардинально менялся мир, происходили революционные события. Гражданская война и Великая Отечественная, становление советской власти и провозглашение независимости Украины… Он был не просто свидетелем, а непосредственным участником исторических событий.

Борис Патон. Архивное фото. Фото: пресс-служба "Интера"

Всю жизнь Борис Патон посвятил науке. Очень символично, что родился он 27 ноября 1918 года – в день, когда начала свою деятельность Национальная академия наук Украины, которую он возглавлял более полувека. До последних дней Борис Евгеньевич продолжал работать и вести активную научную деятельность. На его счету – 700 изобретений и 1200 научных работ. Он разработал уникальную технологию сварки в открытом космосе, а также внедрил сваривание в медицине, благодаря которому проведены тысячи хирургических операций. Изобретения Бориса Патона уникальны для всего мира и для развития человечества. Борис Евгеньевич был человеком будущего: его открытия не только опередили время, но и продолжат менять мир к лучшему даже после его ухода.

Борис Патон. Фото: пресс-служба "Интера"

В документальном проекте "Борис Патон. Человек будущего", который телеканал "Интер" покажет 22 августа в 21:10, о Борисе Евгеньевиче расскажут знаменитые ученые, историки, космонавты и врачи. Те, кто был знаком с Борисом Патоном, кто сотрудничал с ним и кто использует разработки ученого в своей работе. Практически весь документальный проект построен на уникальных эксклюзивных интервью. Герои фильма рассказывают неизвестные факты о событиях, очевидцами или участниками которых они были. Среди них – легендарные летчики-космонавты, дважды Герои Советского Союза Светлана Савицкая и Владимир Джанибеков, которые в 1984 году провели первый в истории эксперимент по сварке металла в открытом космосе, испытав революционную разработку Института Патона. Отдельное внимание в фильме уделено отношениям Бориса Патона с отцом Евгением Оскаровичем, по стопам которого пошел академик. Будущий президент Национальной академии наук перенял у знаменитого папы очень многое: и работоспособность, и подход к работе, и подход к жизни. Также пойдет речь и о дружбе двух великих людей – выдающихся ученых Бориса Патона и Сергея Королева. Свои космические успехи Борис Евгеньевич посвятил памяти Сергея Павловича.

Борис Патон. Человек будущего. Фото: пресс-служба "Интера"

В 22:00 в эфир выйдет проект "Борис Патон. Интервью столетия" – это история жизни и невероятных достижений известного ученого. Борис Евгеньевич дал эксклюзивное большое интервью телеканалу "Интер" после своего 100-летнего юбилея. С ведущим "Интера" Андреем Данилевичем академик делился своими воспоминаниями и мыслями о прошлом и настоящем. Борис Патон признался, кем мог стать, если бы не выбрал науку, из-за чего он так и не получил красный диплом и почему отказался возглавить Академию наук СССР, отклонив предложение Леонида Брежнева. Он рассказал о том, как у него возникла идея применить технологию сваривания в медицине, по которой уже проведены тысячи хирургических операций. Как была разработана технология сварки в открытом космосе и почему некоторые его идеи остались нереализованными. А также рассказал об отношении к Великой Отечественной войне, о вере в Бога и о самом счастливом периоде своей жизни.

Борис Патон. Интервью столетия. Фото: пресс-служба "Интера"

Телеканал "Интер" скорбит вместе с родными и близкими Бориса Патона, его коллегами, учениками и всеми теми, для кого уход выдающегося ученого стал невосполнимой личной утратой.

Как сообщали Українські Новини, сотрудники Национальной академии наук Украины рассказали об обстоятельствах болезни и смерти великого украинского ученого.

Ранее Українські Новини сообщали о самых ярких фактах биографии Бориса Патона.

Также в марте 2020 года стало известно о желании Бориса Патона покинуть пост президента НАНУ.

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