У Патона было заболевание сердечно-сосудистой системы. Коллеги рассказали об обстоятельствах смерти ученого

В среду, 19 августа, ушел из жизни украинский ученый, президент НАНУ Борис Евгеньевич Патон. Сотрудники Национальной академии наук Украины рассказали об обстоятельствах болезни и смерти великого украинского ученого. Об этом они сообщили в комментарии сайту "Сегодня"

"У Бориса Евгеньевича было заболевание сердечно-сосудистой системы, второй раз за последние 2 недели он был госпитализирован в институт Амосова, там собирали консилиум, но увы... Похороны, очевидно, состоятся в субботу, похоронен он, думаю, будет на Байковом кладбище. Дело в том, что там покоятся его родные – отец, мать, дочь. Кстати, сегодня в СМИ сообщили, что у него не осталось родственников, но это ложь. У него есть внучка, правнучка, зять. С ними будет согласовываться место погребения", – рассказал источник в НАН Украины.

По данным академиков, Патон последний раз присутствовал на заседании Президиума незадолго до начала карантина, но работал до последнего из дома.

"Но и на карантине он работал. Удаленно", – уточнили в НАН Украины.

Еще один источник в НАН Украины сообщил, что Патон неделю лежал в реанимации, ему поддерживали работу сердца.

Ранее Українські Новини сообщали о самых ярких фактах биографии Бориса Патона.

Также в марте 2020 года стало известно о желании Бориса Патона покинуть пост президента НАНУ.

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