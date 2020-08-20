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20 серпня 2020, четвер, 21:19 6
Суспільство 2020-08-20T21:38:22+03:00
Українські Новини
Прощання з Борисом Патоном відбудеться в суботу

Прощання з Борисом Патоном відбудеться в суботу

Надежда Комендантова
Смерть, НАНУ, Борис Патон
Борис Патон Фото: Факти
Борис Патон Фото: Факти

Прощання з видатним українським вченим, президентом НАНУ, Героєм України Борисом Патоном, який у середу, 19 серпня, пішов з життя після тривалої хвороби серцево-судинної системи, відбудеться 22 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Національної академії наук.

Прощання з Патоном планується в суботу, 22 серпня, в клубі Кабінету міністрів України, поховання — на Байковому кладовищі.

Про час планується повідомити додатково.

Раніше Українські Новини повідомляли про найяскравіших фактах біографії Бориса Патона.

Також раніше повідомлялося про цікаві факти з життя Бориса Патона.

 

 

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