Прощання з Борисом Патоном відбудеться в суботу

Прощання з видатним українським вченим, президентом НАНУ, Героєм України Борисом Патоном, який у середу, 19 серпня, пішов з життя після тривалої хвороби серцево-судинної системи , відбудеться 22 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Національної академії наук.

Прощання з Патоном планується в суботу, 22 серпня, в клубі Кабінету міністрів України, поховання — на Байковому кладовищі.

Про час планується повідомити додатково.

Раніше Українські Новини повідомляли про найяскравіших фактах біографії Бориса Патона.

Також раніше повідомлялося про цікаві факти з життя Бориса Патона.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини