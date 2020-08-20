Прощання з Борисом Патоном відбудеться в суботу

Прощання з видатним українським вченим, президентом НАНУ, Героєм України Борисом Патоном, який у середу, 19 серпня, пішов з життя після тривалої хвороби серцево-судинної системи, відбудеться 22 серпня. Про це повідомляє пресслужба Національної академії наук. Прощання з Патоном планується в суботу, 22 серпня, в клубі Кабінету міністрів України, поховання — на Байковому кладовищі. Про час планується повідомити додатково. Раніше Українські Новини повідомляли про найяскравіших фактах біографії Бориса Патона. Також раніше повідомлялося про цікаві факти з життя Бориса Патона.