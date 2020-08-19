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19 августа 2020, среда, 19:47 43
Общество 2020-08-19T20:01:23+03:00
Українські Новини
Умер ученый и президент НАНУ Борис Патон

Умер ученый и президент НАНУ Борис Патон

Елена Новикова
Патон, НАНУ, Борис Патон, Владимир Зеленский
Борис Патон. Фото: ОП
Борис Патон. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что умер ученый, президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжден званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец. Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем", - написал он.

Зеленский выразил свои соболезнования семье и близким Патона.

Как сообщили "Украинской правде" в аппарате СНБО, формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы, поскольку у ученого фактически нет родственников.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году исполнилось 100 лет возглавляемой Борисом Патоном Национальной академии наук Украины.

Также в марте 2020 года стало известно о желании Бориса Патона покинуть пост президента НАНУ.

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Умер ученый и президент НАНУ Борис Патон
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