Борис Патон покидает пост президента НАНУ

Вскоре стооднолетний Борис Патон, который с 1962 года является президентом Национальной академии наук Украины (ранее АН УССР) покинет свой пост.

По информации Українських новин, он не подал свою кандидатуру на выборы нового президента НАНУ, которые были назначены на 16 апреля. Эта дата для проведения общего собрания отделений НАНУ и выбора президента была определена постановлением президиума НАНУ N 36 от 29 января 2020 года. Однако, из-за карантина это собрание может быть перенесено.

По информации агентства, на пост президента НАНУ подали свои кандидатуры 5 академиков НАНУ в возрасте от 55 до 79 лет.

Среди них: Владислав Гончарук (79 лет), Сергей Комисаренко (78 лет), Владимир Семиноженко (70 лет) Анатолий Загородный (68 лет) Богдан Данилишин (55 лет).

Заседание президиума НАНУ, на котором будут утверждены кандидаты, планируется провести 25 марта.

В последний раз Борис Патон был переизбран президентом НАНУ в 2015 году, тогда ему было 96 лет. Сейчас Патону 101 год.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году исполнилось 100 лет возглавляемой Борисом Патоном Национальной академии наук Украины. Также сам Патон 27 ноября 2019 года отмечал свой 101-й день рождения.