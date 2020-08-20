Чем запомнился выдающийся ученый Борис Патон. Яркие факты его биографии

Вчера стало известно, что ушел из жизни украинский ученый, изобретатель Борис Патон. Ему был 101 год. Українські Новини вспоминают самые яркие факты его биографии.

Родился 14 ноября 1918 в Киеве в семье известного ученого Евгения Оскаровича Патона, позже директора и основателя Института электросварки, и Натальи Викторовны Патон, домохозяйки.

В 1941 году закончил Киевский политехнический институт по специальности инженер-электрик.

С 1962 года Патон непрерывно занимал пост президента Национальной академии наук Украины. Каждый раз он переизбирался на эту должность на безальтернативной основе. В последний раз ученый был переизбран президентом НАНУ в 2015 году.

В 2020 году он не подал свою кандидатуру на выборы нового главы академии, которые были назначены на 16 апреля, однако вскоре перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.



Член ЦК КПУ (1960-1991). Кандидат в члены ЦК КПСС (1961-1966). Член ЦК КПСС (1966-1991). Депутат Верховного Совета СССР 6-11-го созывов, заместитель председателя Совета Союза Верховного Совета СССР. Народный депутат СССР (1989-1991). Депутат Верховного Совета УССР 5-11-го созывов. Член Президиума Верховного Совета УССР 6-9-го созывов.



Ученый также работал главным редактором журналов "Автоматическая сварка", "Техническая диагностика и неразрушающий контроль", "Современная электрометаллургия", "Вестник Национальной академии наук Украины".

Автор более 1000 публикаций, в том числе 20 монографий; более 400 изобретений.



Под его руководством создан принципиально новый способ сварки - электрошлаковый. Патон возглавил исследования по внедрению сварочных источников теплоты для повышения качества выплавляемого металла, на основе чего основана новая отрасль металлургии - спецэлектрометаллургия.

Впервые начал и активизировал исследования в области использования сварки и родственных технологий в космосе, создания космических конструкций; признанный лидер в этой сфере деятельности. Главный инициатор создания уникальной технологии сварки живых тканей, используемой в хирургии.



Во времена независимой Украины он стал первым, кто получил звание Героя Украины с формулировкой "за самоотверженное служение науке, выдающиеся достижения в области сварки и специальной электрометаллургии".

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