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20 августа 2020, четверг, 17:56 85
Общество 2020-08-20T17:57:30+03:00
Українські Новини
Шмыгаль предлагает первый урок 1 сентября посвятить теме защиты от COVID-19

Шмыгаль предлагает первый урок 1 сентября посвятить теме защиты от COVID-19

Кира Молчанова
Школа, 1 сентября, Школы, Учебный год, Денис Шмыгаль, Учебный год-2020
Школа. Карандаши. Фото: Pixabay
Школа. Карандаши. Фото: Pixabay

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступает за начало учебного года с информирования учеников о мерах защиты от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українські Новини.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал ряд предложений. В частности, о том, что первый урок в учебных заведениях стоит посвятить теме защиты от коронавирусной инфекции. Денис Шмыгаль поручил временно исполняющему обязанности министра образования и науки проработать такую ​​возможность",- говорится в нем.

В четверг, 20 августа, состоялась встреча Шмыгаля с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Шмыгаль отметил важность сотрудничества правительства и Совета церквей в вопросе просветительской работы с населением по предотвращению распространения COVID-19.

По его словам, в начале эпидемии правительству совместно с советом удалось преодолеть панику в обществе, однако сегодня люди начали забывать об угрозе.

Премьер-министр убежден, что слаженная работа спасет не один десяток тысяч жизней и сохранит здоровье людей.

Шмыгаль также отметил, что необходимо начать большой общественный диалог, чтобы избежать риска перегрузки заболевшими системы здравоохранения.

Участники заседания также обсудили проведение других массовых мероприятий.

По словам премьера, важно, чтобы государство, церковь и религиозные организации правильными словами научили людей не рисковать своей жизнью и здоровьем в ходе общественных мероприятий.

Как сообщали Українські Новини, ранее Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки проверить готовность школ к учебному году в условиях пандемии коронавируса.

В Министерстве образования и науки сообщили, что у школьников в первые месяцы учебного года будут проверяться знания, которые они усваивали при дистанционном обучении. Проверка будет происходить благодаря "корректирующему обучению".

Согласно соцопросу, половина родителей против онлайн учебы в школах. Родители ответили, что столкнулись со снижением уровня успеваемости детей и недостатком внимания учителей к потребностям детей. 

Ранее Кабмин дал разъяснения, как и когда начнется новый учебный год в вузах. Вузы смогут сами определять, когда и в какой форме начинать образовательный процесс в новом учебном году.

Тем временем Минздрав утвердил рекомендации для работы школ в карантин.

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