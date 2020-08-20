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20 августа 2020, четверг, 05:00 19
Экономика 2020-08-20T05:00:01+03:00
Українські Новини
Гривна падает второй день подряд: официальный курс нацвалюты на четверг

Гривна падает второй день подряд: официальный курс нацвалюты на четверг

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс
Гривна.
Гривна.

После того, как в предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 7,64 коп. до 27,2297 UAH/USD, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 августа, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,0899
1 доллар США 27,3160
1 швейцарский франк 30,1451
10 иен 2,5928
10 российских рублей 3,7219

Как сообщали Українські Новини, второй день подряд межбанк закрылся падением гривны.


Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 августа на 5,32 коп. до 27,4609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,25 коп. до 27,1763 UAH/USD.

Кроме того, в НБУ рассказали, кто относится к категории "политически значимые лица", и почему их операции проверяют банки. 

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