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19 августа 2020, среда, 17:07 147
Общество 2020-08-19T17:30:02+03:00
Українські Новини
В Кабмине предлагают переименовать в Галицкий один из районов Прикарпатья

В Кабмине предлагают переименовать в Галицкий один из районов Прикарпатья

Кира Молчанова
Кабмин, Верховная Рада, Ивано-Франковская область, Переименование
Ивано-Франковск. Фото: wikipedia.org
Ивано-Франковск. Фото: wikipedia.org

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде переименовать Ивано-Франковский район в Галицкий в Ивано-Франковской области.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Данным проектом постановления правительство предлагает парламенту переименовать Ивано-Франковский район в Галицкий с центром в городе Ивано-Франковск.

Таким образом, в области будет 6 районов: Верховинский, Галицкий, Калушский, Коломыйский, Косовский и Надворнянский.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Рада создала 136 укрупненных районов, в частности 6 укрупненных районов в Ивано-Франковской области вместо 14.

Ранее комитет госвласти предлагал Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129.

Как показывают опросы, 44% наших соотечественников негативно относятся к переименованию улиц и городов.

Верховная Рада намерена изменить название государственного праздника "День защитника Украины" на "День защитников Украины".

Киевская городская государственная администрация (КГГА) переименовала парк имени советского писателя Николая Островского в "Парк имени Николая Зерова".

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