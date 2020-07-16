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16 июля 2020, четверг, 20:25 267
Общество 2020-07-16T20:26:21+03:00
Українські Новини
Почти половина украинцев не хотят менять коммунистические названия улиц и городов, — опрос

Почти половина украинцев не хотят менять коммунистические названия улиц и городов, — опрос

Кира Молчанова
Опрос, Соцопрос, Переименование, переименование улиц, переименование города
Опрос. Фото: Pixabay
Опрос. Фото: Pixabay

В то время, как только треть украинцев не хотят, чтобы в Украине запрещали коммунистическую символику, 44% наших соотечественников негативно относятся к переименованию улиц и городов.

Об этом говорят результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, который проводили совместно с Киевским международным институтом социологии и опубликованный 16 июля.

Так, 44% украинцев негативно относятся к тому, что улицы и города, названные в честь коммунистических деятелей, меняли названия. 29,9% украинцев одобряют переименование, 19,9% – все равно. Еще 6,2 затрудняются дать ответ на этот вопрос.

При этом в центральной части страны к идее переименования негативно относятся 42,2%, на востоке – 51,9, на юге – 56,8%. Большую поддержку идея переименования снискала в западных регионах страны. Там переименование поддерживают 43,6%.

Как относятся украинцы к переименованию городов и улиц. Инфографика: dif.org.uaКак относятся украинцы к переименованию городов и улиц. Инфографика: dif.org.ua

Респонденты старшего возраста чаще не одобряют переименование. Среди молодежи относительно больше равнодушных.

Как украинцы разного возраста относятся к переименованию. Инфографика: dif.org.uaКак украинцы разного возраста относятся к переименованию. Инфографика: dif.org.ua

Опрос проводился в период с 17-го по 22 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, 33,2% опрошенных "Деминициативами" негативно относятся к запрету использования "георгиевских ленточек".

50,1% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), не сожалеют о распаде СССР, 33,5% сожалеют, а 16,4% отказались ответить на этот вопрос.

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