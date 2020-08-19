У Кабміні пропонують перейменувати в Галицький один з районів Прикарпаття

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді перейменувати Івано-Франківський район у Галицький. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду в середу, передають Українськi Новини. Даним проєктом постанови уряд пропонує парламенту перейменувати Івано-Франківський район у Галицький з центром в місті Івано-Франківськ. Таким чином, в області буде 6 районів: Верховинський, Галицький, Калуський, Коломийський, Косівський і Надворнянський. Як повідомляли Українськi Новини, 17 липня Рада створила 136 укрупнених районів, зокрема 6 укрупнених районів в Івано-Франківській області замість 14. Раніше комітет держвлади пропонував Раді створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабміном 129. Як показують опитування, 44% наших співвітчизників негативно ставляться до перейменування вулиць і міст. Верховна Рада має намір змінити назву державного свята "День захисника України" на "День захисників України".