подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 июля 2020, суббота, 07:00 5986
Общество 2020-07-18T07:00:01+03:00
Українські Новини
В Украине создали 136 укрупненных районов. Полный список

В Украине создали 136 укрупненных районов. Полный список

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Районы, Укрупнение районов
Карта. Фото: pixabay
Карта. Фото: pixabay

Верховная Рада в пятницу проголосовала за создание 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Українські Новини публикуют полный список укрупненных районов. 

В Автономной Республике Крым предусмотрено создание 10 районов – Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Курманского, Перекопского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского.

В Винницкой области создается 6 районов: Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский, Хмельницкий.

В Волынской области предусмотрено создание 4 районов – Владимир-Волынского, Камень-Каширского, Ковельского и Луцкого.

В Днепропетровской области предусмотрено создание 7 районов - Днипровского, Каменского, Криворожского, Никопольского, Новомосковского, Павлоградского, Синельниковского.

В Донецкой области создается 8 районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиухский, Краматорский, Мариупольский, Покровский.

В Житомирский области предусмотрено создание 4 районов - Бердичевского, Житомирского, Коростенского и Новоград-Волынского.

В Закарпатской области создается 6 районов: Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский и Хустский.

В Запорожской области предусмотрено создание 5 районов – Бердянского, Васильевского, Запорожского, Мелитопольского и Пологовского.

В Ивано-Франковской создается 6 районов: Верховинский, Ивано-Франковский, Калужский, Коломыйский, Косовский и Надворнянский.

В Киевской области предложено создать 7 районов: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский и Фастовский.

В Кировоградской области создается 4 района: Головановский, Кропивницкий, Новоукраинский и Александрийский.

В Луганской области предложено создание 8 районов - Алчевского, Довжанского, Луганского, Ровеньковского, Сватовского, Северодонецкого, Старобельского, Щастинского.

Во Львовской области создается 7 районов: Дрогобицкий, Золочевский, Львовский, Самбирский, Стрийский, Червоноградский, Яворовский.

В Николаевской области создается 4 района: Баштанский, Вознесенский, Николаевский и Первомайский.

В Одесской области предлагается создать 7 районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский и Раздельнянский.

В Полтавской области создается 4 района: Кременчугский, Лубенский, Миргородский и Полтавский.

В Ровенской области создается 4 района: Варашский, Дубенский, Ровенский, Сарненский.

В Сумской области предусмотрено создание 5 районов: Конотопского, Охтырского, Роменского, Сумского и Шосткинского.

В Тернопольской области создается 3 района: Кременецкий, Тернопольский, Чортковский.

В Харьковской области создается 7 районов: Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купьянский, Лозовский, Харьковский и Чугуевский.

В Херсонской области предусмотрено создание 5 районов: Бериславского, Генического, Каховского, Скадовского и Херсонского.

В Хмельницкой области создается 3 района: Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский.

В Черкасской области предусмотрено создание 4 районов: Звенигородского, Золотоношского, Уманского и Черкасского.

В Черновицкой области создается 3 района: Вижницкий, Днистровский и Черновицкий.

В Черниговской области создается 5 районов: Корюковский, Нежинский, Новгород-Сиверский, Прилуцкий и Черниговский.

Напомним, ранее комитет госвласти предлагал Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129.

Больше новостей о: Верховная Рада Районы Укрупнение районов

Возле метро в Киеве произошел взрыв. Один человек ранен
Боевики отдали неидентифицированное тело погибшего военного Украине
Новости
В июне из зарплаты Садового вычли 42,3 тысячи гривен 06:45 Документ
УЕФА предпочитает классику: в футбольных еврокубках и Евро-2020 планируется 3 замены игроков, а не 5 06:19
Пенсии украинцев выросли незначительно: в ПФУ разъяснили, что повлияло на размер доплат 05:30 Инфографика
ПФУ направил еще 3,5 млрд гривен на финансирование июльских пенсий 05:00
В Черновицкой области вместо 11 районов теперь 3 23:55
больше новостей
С 1 сентября у медиков вырастет зарплата. На сколько повысят 14:40
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Штрафы за нарушение ПДД. Фото: Pixabay
Камеры Авакова оштрафовали грузовой прицеп вместо джипа 16:50
В Эстонии заявили о смерти своего гражданина на Донбассе 21:06
Жара возвращается, но дожди с грозами не отступят. Прогноз погоды на 17 июля 21:00
больше новостей
Почти половина украинцев не хотят менять коммунистические названия улиц и городов, — опрос 20:25
Посоветуйтесь с народом, хочет ли он федерацию или унитарное государство, – Кравчук 18:34
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Саакашвили некомпетентен в вопросе судебной реформы, — юрист 18:21
Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого 21:52
больше новостей
Степанов анонсировал продление адаптивного карантина до осени
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok