В Украине создали 136 укрупненных районов. Полный список

Верховная Рада в пятницу проголосовала за создание 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.Українські Новини публикуют полный список укрупненных районов. В Автономной Республике Крым предусмотрено создание 10 районов – Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Курманского, Перекопского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского. В Винницкой области создается 6 районов: Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский, Хмельницкий. В Волынской области предусмотрено создание 4 районов – Владимир-Волынского, Камень-Каширского, Ковельского и Луцкого. В Днепропетровской области предусмотрено создание 7 районов - Днипровского, Каменского, Криворожского, Никопольского, Новомосковского, Павлоградского, Синельниковского. В Донецкой области создается 8 районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиухский, Краматорский, Мариупольский, Покровский. В Житомирский области предусмотрено создание 4 районов - Бердичевского, Житомирского, Коростенского и Новоград-Волынского. В Закарпатской области создается 6 районов: Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский и Хустский. В Запорожской области предусмотрено создание 5 районов – Бердянского, Васильевского, Запорожского, Мелитопольского и Пологовского. В Ивано-Франковской создается 6 районов: Верховинский, Ивано-Франковский, Калужский, Коломыйский, Косовский и Надворнянский. В Киевской области предложено создать 7 районов: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский и Фастовский. В Кировоградской области создается 4 района: Головановский, Кропивницкий, Новоукраинский и Александрийский. В Луганской области предложено создание 8 районов - Алчевского, Довжанского, Луганского, Ровеньковского, Сватовского, Северодонецкого, Старобельского, Щастинского. Во Львовской области создается 7 районов: Дрогобицкий, Золочевский, Львовский, Самбирский, Стрийский, Червоноградский, Яворовский. В Николаевской области создается 4 района: Баштанский, Вознесенский, Николаевский и Первомайский. В Одесской области предлагается создать 7 районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский и Раздельнянский. В Полтавской области создается 4 района: Кременчугский, Лубенский, Миргородский и Полтавский. В Ровенской области создается 4 района: Варашский, Дубенский, Ровенский, Сарненский. В Сумской области предусмотрено создание 5 районов: Конотопского, Охтырского, Роменского, Сумского и Шосткинского. В Тернопольской области создается 3 района: Кременецкий, Тернопольский, Чортковский. В Харьковской области создается 7 районов: Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купьянский, Лозовский, Харьковский и Чугуевский. В Херсонской области предусмотрено создание 5 районов: Бериславского, Генического, Каховского, Скадовского и Херсонского. В Хмельницкой области создается 3 района: Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский. В Черкасской области предусмотрено создание 4 районов: Звенигородского, Золотоношского, Уманского и Черкасского. В Черновицкой области создается 3 района: Вижницкий, Днистровский и Черновицкий. В Черниговской области создается 5 районов: Корюковский, Нежинский, Новгород-Сиверский, Прилуцкий и Черниговский.Напомним, ранее комитет госвласти предлагал Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129.