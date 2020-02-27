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27 февраля 2020, четверг, 19:18 18
Общество 2020-02-27T19:19:53+02:00
Українські Новини
В Киеве переименовали парк имени советского писателя в честь украинского поэта Зерова

В Киеве переименовали парк имени советского писателя в честь украинского поэта Зерова

Таня Войтюк
Парк, Киев, КГГА, Поэты, Переименование
Парк Островского в Киеве. Фото: http://kiev-foto.info/
Парк Островского в Киеве. Фото: http://kiev-foto.info/

Тем временем как в Харькове проспект Григоренко повторно переименовали в честь Жукова, Киевская городская государственная администрация (КГГА) переименовала парк имени советского писателя Николая Островского в "Парк имени Николая Зерова".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

Николай Зеров - украинский поэт, литературовед, литературный критик, полемист, лидер "неоклассиков", мастер сонетной формы и переводчик античной поэзии.

Отмечается, что данный парк расположен вдоль Воздухофлотского проспекта между улицами Соломенская и Преображенская.

Указано, что парк был заложен в 1961 году, его площадь - 4,11 га.

Согласно сообщению, в 1971 году в парке был установлен памятник Островскому, который был демонтирован в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их деятельности".

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве "декоммунизировали" 5 библиотек

Ранее сообщалось, что Киевский городской совет намерен переименовать проспект Победы в Брест-Литовский проспект.

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