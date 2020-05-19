подписаться на рассылку
26.45 26.75
28.55 29.1
˟
19 мая 2020, вторник, 15:43 126
Верховная Рада и партии 2020-05-19T16:30:01+03:00
Українські Новини
Рада намерена переименовать День защитника Украины

Рада намерена переименовать День защитника Украины

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Переименование, День защитника Украины
Военный. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Военный. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Верховная Рада намерена изменить название государственного праздника "День защитника Украины" на "День защитников Украины".

За принятие законопроекта №2325 за основу проголосовал 261 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом предлагается внести изменения в ст. 73 Кодекса законов о труде "Праздничные и нерабочие дни" и изменить название госпраздника, который отмечается 14 октября, с "День защитника Украины" на "День защитников Украины".

Ежегодное празднование Дня защитника Украины 14 октября учредил в 2014 году Президент Петр Порошенко. А празднование 23 февраля Дня защитника Отечества было отменено. 

В 2015 году этот праздник стал официальным государственным выходным.

Следует помнить, что 14 октября Украина отмечает четыре праздника сразу – Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества, и годовщину создания УПА.

Как сообщали Українськi Новини, в небо над оккупированными территориями Донбасса, 13 октября, в канун Дню защитника запустили огромный флаг Украины.

Владимир Зеленский в День защитника приехал к военным на Донбасс.

Больше новостей о: Верховная Рада Переименование День защитника Украины

Тариф на воду в Киеве хотят повысить на 19%
В Киеве третий день подряд уменьшается число новых инфицированных коронавирусом
Новости
В Чернобыльской зоне начали тестировать проект для раннего обнаружения пожаров 16:28
"Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%", – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:16 Аудиозапись
Гордон и Гиркин. Скриншот интервью Гордона
Офис генпрокурора открестился от причастности к интервью Гордона с террористом Гиркиным 16:08
Из-за карантина в Европе усилились домогательства к детям в социальных сетях,— Европол 16:06
Рада рекомендует Кабмину изменить прожиточный минимум украинцев 15:55
больше новостей
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая 12:33
больше новостей
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в Европе 11:34
больше новостей
Зеленский проведет пресс-конференцию с ограниченным количеством СМИ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok