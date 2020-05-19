Рада намерена переименовать День защитника Украины

Верховная Рада намерена изменить название государственного праздника "День защитника Украины" на "День защитников Украины".

За принятие законопроекта №2325 за основу проголосовал 261 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом предлагается внести изменения в ст. 73 Кодекса законов о труде "Праздничные и нерабочие дни" и изменить название госпраздника, который отмечается 14 октября, с "День защитника Украины" на "День защитников Украины".

Ежегодное празднование Дня защитника Украины 14 октября учредил в 2014 году Президент Петр Порошенко. А празднование 23 февраля Дня защитника Отечества было отменено.

В 2015 году этот праздник стал официальным государственным выходным.

Следует помнить, что 14 октября Украина отмечает четыре праздника сразу – Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества, и годовщину создания УПА.

Как сообщали Українськi Новини, в небо над оккупированными территориями Донбасса, 13 октября, в канун Дню защитника запустили огромный флаг Украины.

Владимир Зеленский в День защитника приехал к военным на Донбасс.