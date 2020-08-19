В Киеве и 6 областях готовят новые больницы для приема больных COVID-19

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что в Киеве и 6 областях будет расширен перечень больниц для госпитализации больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом он сообщил в ходе брифинга по результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передают Українськi Новини.

"Дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которых будет осуществляться госпитализация больных коронавирусной болезнью. В частности, это Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ривненская области. В этих областях сегодня будут введены дополнительные больницы в перечень больниц, которые оказывают помощь больным с коронавирусной болезнью, и будут развернуты дополнительные койки", - сказал Ляшко.

Он отметил, что после учета в статистике больных, которые еще не имеют подтвержденного диагноза COVID-19, но госпитализированы с подозрением на него, в некоторых областях резко возросла заполняемость коек.

Как сообщали Українськi Новини, 18 августа было госпитализировано 463 больных коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в больницах "второй волны" под прием больных коронавирусом по состоянию на 10 августа было подготовлено 10,2 тыс. мест.

Согласно данным МОЗ, эпидемическая ситуация в Волынской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях, а также в Киеве, не соответствует критериям смягчения карантина.

Сейчас Киев находится в "желтой" зоне карантина.

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