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19 августа 2020, среда, 09:30 575
Общество 2020-08-19T09:36:33+03:00
Українські Новини
В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - почти 2 тыс. случаев за сутки

В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - почти 2 тыс. случаев за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

18 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 967 до 96 403, количество умерших от заболевания - на 28 человек до 2 144 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 21,7%, новых летальных случаев - на 3,7%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 19 августа в Украине зарегистрировано 96 403 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 144 летальных, 49 737 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 967 новых случаев заболевания, выздоровели 812 человек, умерли 28 человек.

Таким образом, 18 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 1 967 против 812.

Количество новых случаев заболевания 18 августа составило 2,1% от общего количества заболевших на 17 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 19 августа составило 44 522 человека, что на 2,6% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (12 448), в Киеве (10 945) и Черновицкой области (8 108).

В Ривненской области зафиксировано 7 953 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 7 122 случая, в Харьковской - 6 607, в Закарпатской - 6 552, в Одесской – 5 281, в Волынской - 4 878, в Киевской - 4 685, в Тернопольской - 4 001, в Винницкой - 3 323, в Житомирской - 2 536, в Днепропетровской - 1 816, в Хмельницкой - 1 678 случаев.

1 278 случаев выявлены в Черниговской области, 1 179 случаев - в Запорожской, 1 175 случаев - в Черкасской, 1 122 случая - в Донецкой, 1 023 случая - в Сумской, 857 случаев - в Николаевской, 748 случаев - в Кировоградской, 582 случая - в Полтавской, 312 случаев - в Херсонской и 194 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 13 областей.

Также с понедельника Киев находится в "желтой" зоне карантина

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