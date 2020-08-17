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17 августа 2020, понедельник, 06:00 3812
Общество 2020-08-17T06:15:02+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня Киев находится в "желтой" зоне карантина. Какие ограничения действуют в столице

С сегодняшнего дня Киев находится в "желтой" зоне карантина. Какие ограничения действуют в столице

Александр Савич
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Перчатки и защитная маска. Фото: pixabay
Перчатки и защитная маска. Фото: pixabay

Среди ограничений "желтой" зоны: запрет на работу хостелов, ограничения в работе развлекательных заведений, а также запрет на пребывание на улице без документов.

На прошлой неделе, 13 августа, стало известно, что Киев с 17 августа будет включен в "желтую" зону карантина. Українські Новини рассказывают о том, какие ограничения начинают действовать в столице с сегодняшнего дня.

Так, с 17 августа в Киев запрещается работа хостелов. Также с 24:00 до 07:00 запрещается работа ночных клубов, заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказов навынос).

Пребывание на улице без документа, удостоверяющего личность человека, также запрещено.

Кроме того, запрещается проведение массовых спортивных и религиозных мероприятий с участием более 1 человека на 5 кв. м.

Также запрещено посещение учреждений социальной защиты, где находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В кинотеатрах разрешено занимать не более 50% мест.

Перевозка пассажиров в общественном транспорте должна осуществляться исключительно на сидячих местах.

Вместе с тем сохраняется необходимость использования защитных масок в общественном транспорте и общественных зданиях.

Как сообщали Українські новини, Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Также с 3 августа действует разделение регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

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