С сегодняшнего дня Киев находится в "желтой" зоне карантина. Какие ограничения действуют в столице

Среди ограничений "желтой" зоны: запрет на работу хостелов, ограничения в работе развлекательных заведений, а также запрет на пребывание на улице без документов. На прошлой неделе, 13 августа, стало известно, что Киев с 17 августа будет включен в "желтую" зону карантина. Українські Новини рассказывают о том, какие ограничения начинают действовать в столице с сегодняшнего дня. Так, с 17 августа в Киев запрещается работа хостелов. Также с 24:00 до 07:00 запрещается работа ночных клубов, заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказов навынос). Пребывание на улице без документа, удостоверяющего личность человека, также запрещено. Кроме того, запрещается проведение массовых спортивных и религиозных мероприятий с участием более 1 человека на 5 кв. м. Также запрещено посещение учреждений социальной защиты, где находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно. В кинотеатрах разрешено занимать не более 50% мест. Перевозка пассажиров в общественном транспорте должна осуществляться исключительно на сидячих местах. Вместе с тем сохраняется необходимость использования защитных масок в общественном транспорте и общественных зданиях. Как сообщали Українські новини, Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа. Также с 3 августа действует разделение регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.