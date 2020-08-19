Больше половины областей и Киев не готовы ослабить карантин, — МОЗ

Киев и 13 регионов, в которых растет заболеваемость коронавирусом, не готовы смягчать карантин.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, эпидемическая ситуация в Волынской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях, а также в Киеве, не соответствует критериям.

В этих областях за исключением Винницкой области и Киева превышено допустимое количество новых случаев на 100 тыс. населения за последние две недели.

В столице, а также в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях перешел допустимые значения показатели загруженности больниц первой волны за последние 5 дней.

Как сообщали Українські Ноини, 18 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 967 до 96 403, количество умерших от заболевания - на 28 человек до 2 144 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 21,7%, новых летальных случаев - на 3,7%.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 18 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 65 человек до 4 685, умерших - на 1 человека до 81.

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