В больницах "второй волны" под прием больных коронавирусом подготовили 10,2 тыс. мест, — Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в больницах "второй волны" под прием больных коронавирусом подготовлено 10,2 тыс. мест.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Сейчас в больницах "второй волны" под госпитализацию больных с коронавирусной болезнью определено 10 237 коек", - сказал он.

При этом в реанимационных отделениях этих больниц подготовлено 851 место.

Также в больницах "второй волны" находится 1 442 аппарата искусственной вентиляции легких.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции.

Кроме того, сегодня начался 152-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Также в Кабмине рассказали, планируют ли отменять обязательную изоляцию прибывших с ОРДЛО.



Тем временем в США заболели коронавирусом более 5 млн человек. Больше всего заражений обнаружили в штате Калифорния - более 555 тысяч.