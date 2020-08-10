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10 августа 2020, понедельник, 10:17 727
Медицина 2020-08-10T11:15:02+03:00
Українські Новини
В больницах "второй волны" под прием больных коронавирусом подготовили 10,2 тыс. мест, — Степанов

В больницах "второй волны" под прием больных коронавирусом подготовили 10,2 тыс. мест, — Степанов

Валерия Драгомирова
Больницы, коронавирус в Украине, Вторая волна коронавируса
Доктор. Фото: pixabay
Доктор. Фото: pixabay

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в больницах "второй волны" под прием больных коронавирусом подготовлено 10,2 тыс. мест.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Сейчас в больницах "второй волны" под госпитализацию больных с коронавирусной болезнью определено 10 237 коек", - сказал он.

При этом в реанимационных отделениях этих больниц подготовлено 851 место.

Также в больницах "второй волны" находится 1 442 аппарата искусственной вентиляции легких.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции.

Кроме того, сегодня начался 152-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Также в Кабмине рассказали, планируют ли отменять обязательную изоляцию прибывших с ОРДЛО.

Тем временем в США заболели коронавирусом более 5 млн человек.  Больше всего заражений обнаружили в штате Калифорния - более 555 тысяч.

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