В больницах "второй волны" под прием больных коронавирусом подготовили 10,2 тыс. мест, — Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в больницах "второй волны" под прием больных коронавирусом подготовлено 10,2 тыс. мест. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини. "Сейчас в больницах "второй волны" под госпитализацию больных с коронавирусной болезнью определено 10 237 коек", - сказал он. При этом в реанимационных отделениях этих больниц подготовлено 851 место. Также в больницах "второй волны" находится 1 442 аппарата искусственной вентиляции легких. Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции.Кроме того, сегодня начался 152-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Также в Кабмине рассказали, планируют ли отменять обязательную изоляцию прибывших с ОРДЛО.Тем временем в США заболели коронавирусом более 5 млн человек. Больше всего заражений обнаружили в штате Калифорния - более 555 тысяч.