Украина направила в Бейрут 5 тонн гумпомощи

Украина направила в Бейрут (Ливан), где после взрыва более 60 человек считаются пропавшими без вести, 5 тонн гуманитарной помощи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Отмечается, что около 5 тонн гуманитарного груза доставит самолет Национальной гвардии в ливанскую столицу Бейрут.

"В Бейруте произошла страшная беда - взрыв в порту, который унес жизни 220 граждан, более 100 человек пропали без вести, более тысячи пострадавших, столица понесла огромные разрушения. Поэтому по просьбе посольства Ливана в Украине Указом Президента было принято решение о предоставлении гуманитарной помощи. В понедельник Кабинет Министров Украины выделил средства из резервного фонда на приобретение лекарственных средств, товаров медицинского назначения, муки. Груз в Бейрут будут сопровождать украинские гвардейцы и спасатели", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник отметил, что Украина направляет помощь Ливану как раз в день международной гуманитарной помощи.

"Когда 4 августа случилась беда в Ливане, Президент Украины сразу позвонил, выразил слова поддержки и предложил помощь нашей страны. И это говорит о большем, чем просто дружеские отношения между нашими странами. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и как можно быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру", - сказал он.

Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что украинские спасатели были готовы отправиться на помощь в ликвидации последствий завала сразу, но ливанская сторона определила, что для них более необходимы продукты питания.

"Из резервного фонда госбюджета было выделено 8,45 млн гривен. Масса груза составляет пять тонн. Я хочу выразить слова поддержки ливанскому народу и пожелания как можно быстрее справиться с этой ситуацией", - отметил он.

Чрезвычайный и полномочный посол в Ливане Игорь Осташ отметил, что на сегодняшний день более 4 тыс. украинских семей проживает в Ливане.

При взрыве пострадали более 20 семей, все они ждут помощи и поддержки.

Чрезвычайный и полномочный посол Ливана в Украине Али Дахер поблагодарил украинскую сторону за неравнодушие в такое непростое для Ливана время.

Гуманитарный груз прибудет в Ливан около 12:30, его должно встретить Министерство обороны Ливана, которое уже будет распределять продукты и медикаменты по потребностям.

Как сообщали Українськi Новини, правительство Ливана ушло в отставку из-за народных акций протеста.

Также из-за взрыва в Бейруте погиб один гражданин Украины – 32-летний Вильям Азар.

Взрыв в Бейруте произошел во время выполнении сварочных работ на складе, от искры взорвались петарды, что повлекло взрыв почти 3 тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году на судне Rhosus, принадлежавшему российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости