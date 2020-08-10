Правительство Ливана ушло в отставку из-за народных акций протеста

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе. Это связано с акциями протеста, которые произошли в Бейруте после взрыва селитры в порту. Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Al Arabiya.

"Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства", - сообщил он.

Действующий Кабинет Министров будет работать в статусе исполняющих обязанности, пока не будет сформировано новое правительство. Ранее в отставку ушли министр информации, министр окружающей среды, министр юстиции и министр финансов. Все это на фоне протестов в течение трех последних дней.

Как сообщали Українські Новини, в Бейруте во время антиправительственных протестов пострадали более 700 человек, погиб один полицейский.

Ранее столице Ливана усилились протесты. митингующие заявили, что их политиков следует повесить и наказать за халатность, которая привела к разрушительному взрыву в порту Бейрута.

Из-за взрыва в Бейруте погиб один гражданин Украины – 32-летний Вильям Азар.

Взрыв в Бейруте произошел во время выполнении сварочных работ на складе, от искры взорвались петарды, что повлекло взрыв почти 3 тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году на судне Rhosus, принадлежавшему российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.