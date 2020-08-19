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19 серпня 2020, середа, 13:00 8
Зовнішня політика 2020-08-19T14:00:03+03:00
Українські Новини
5 тонн гуманітарної допомоги Україна направила в Бейрут

5 тонн гуманітарної допомоги Україна направила в Бейрут

Анна Рудык
Гуманітарна допомога, Ліван, вибух у Бейруті, трагедія в Лівані
Гумдопомога від України спрямована в Бейрут. Фото: МВС
Гумдопомога від України спрямована в Бейрут. Фото: МВС

Україна направила в Бейрут (Ліван), де після вибуху утворився кратер шириною 124 метри, 5 тонн гуманітарної допомоги.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Зазначається, що близько 5 тонн гуманітарного вантажу доставить літак Національної гвардії в ліванську столицю Бейрут.

"У Бейруті сталася страшна біда — вибух в порту, який забрав життя 220 громадян, понад 100 людей зникли безвісти, понад тисяча постраждали, столиця зазнала величезних руйнувань. Тому на прохання посольства Лівану в Україні Указом Президента було прийнято рішення про надання гуманітарної допомоги. у понеділок Кабінет Міністрів України виділив кошти з резервного фонду на придбання лікарських засобів, товарів медичного призначення, борошна. вантаж в Бейрут будуть супроводжувати українські гвардійці і рятувальники", — заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник зазначив, що Україна спрямовує допомогу Лівану якраз в день міжнародної гуманітарної допомоги.

"Коли 4 серпня сталася біда в Лівані, Президент України відразу зателефонував, висловив слова підтримки і запропонував допомогу нашої країни. І це говорить про щось більше, ніж просто дружні відносини між нашими країнами. Ми бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим і якомога швидше відновити зруйновану інфраструктуру", - сказав він.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін зазначив, що українські рятувальники були готові вирушити на допомогу в ліквідації наслідків завалу відразу, але ліванська сторона визначила, що для них більш необхідні продукти харчування.

"З резервного фонду держбюджету було виділено 8,45 млн гривень. Маса вантажу становить п'ять тонн. Я хочу висловити слова підтримки ліванського народу і побажання якомога швидше впоратися з цією ситуацією", — зазначив він.

Надзвичайний і повноважний посол в Лівані Ігор Осташ зазначив, що на сьогоднішній день більше 4 тис. Українських сімей проживає в Лівані.

Під час вибуху постраждали більше 20 сімей, всі вони чекають допомоги і підтримки.

Надзвичайний і повноважний посол Лівану в Україні Алі Дахер подякував українській стороні за небайдужість у такий непростий для Лівану час.

Гуманітарний вантаж прибуде до Лівану близько 12:30, його має зустріти Міністерство оборони Лівану, яке вже буде розподіляти продукти і медикаменти за потребами.

Як повідомляли Українськi Новини, уряд Лівану пішов у відставку через народні акції протесту.

Також через вибух у Бейруті загинув один громадянин України - 32-річний Вільям Азар.

 

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