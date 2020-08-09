Украинец погиб из-за взрыва в ливанском Бейруте

Из-за мощного взрыва в порту Бейрута, который унес жизни более 150 человек и еще около 60 считаются пропавшими без вести, погиб один украинец.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал посол Украины в Ливане Игорь Осташ, передают Українськi Новини.

"Ему было всего 32. Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой... Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Вильяма Азара. Его мать - киевлянка Наталья Азар. Выразил ей искренние соболезнования из-за этой трагической утраты. Мы все скорбим вместе с Вами", – написал он.

Как сообщали Українськi Новини, 4 августа вечером в порту Бейрута прогремел мощнейший взрыв. При выполнении сварочных работ на складе от искры взорвались петарды, что повлекло взрыв почти 3 тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году на судне Rhosus, принадлежавшему российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

5 августа Осташ сообщил, что среди украинцев Ливане есть те, кто был травмирован в результате взрыва в Бейруте и у кого пострадало имущество, но раненых и погибших нет.