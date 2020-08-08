Взрыв в Бейруте: более 60 человек числятся пропавшими без вести, еще 120 находятся в критическом состоянии

После того, как в ливанском Бейруте прогремел мощный взрыв, более 60 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает издание "AFP", передают Українські Новини.

Согласно данным Министерства здравоохранения Ливии, более 60 человек считаются пропавшими без вести и минимум 120 человек находятся в критическом состоянии.

Также, умерла супруга посла Нидерландов: 55-летняя Хедвиг Уолтманс-Мольер. Она получила серьезные ранении, во время взрыва находилась со своим супругом – послом Яном Уолтмансом. Они были в гостиной своего дома в Бейруте.

Ранее Українські Новини сообщали, эксперты Интерпола отправились в Бейрут по просьбе властей Ливана для расследования двух взрывов, которые произошли 4 августа и убили более 150 человек.

После взрыва в Бейруте, власти страны задержали 16 сотрудников порта. Также следствие допрашивает около 20 человек, включая представителей руководства порта и таможенной службы.

Из-за мощного взрыва в Бейруте образовался кратер диаметром в 124 метра, а Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала у себя в Twitter снимок из космоса, на котором видны последствия взрыва в порту Бейрута.