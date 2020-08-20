В "Укрпочте" рассказали, какие отделения будут работать на День Независимости

24 августа в Украине будет отмечатся День Независимости. По этому поводу украинцам сделали дополнительный выходной день. В "Укрпочте" показали, какие отделения будут работать на День Независимости.

Об этом говорится на сайте компании.



Перечень отделений "Укрпочты", работающих на День Независимости, 24 августа.

Список почтовый отделений, которые будут работать на День Независимости.



Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости. Поезда будут ездить из Одессы в Киев и Львов, а также в обратном направлении. Купить билеты можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.



Кроме того, как в Украине будут праздновать День Независимости. Празднование пройдет без парада, но с возложением цветов. Разработать и обеспечить выполнение мероприятий празднования Дня независимости должен Кабинет министров.



Также ветераны войны проведут Марш защитников Украины-2020 в День Независимости в Киеве по принципу беспартийности.



Тем временем мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер.







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