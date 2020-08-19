На Новоконстантиновском путепроводе в Киеве частично ограничат движение

Вслед за информацией о том, что на улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение, стало известно о частичном ограничении движения на Новоконстантиновском путепроводе в Киеве. Об этом сообщает КГГА. С 20:00 20 августа до 12:00 22 августа и с 20:00 21 августа по 12:00 22 августа но Новоконстантиновском путепроводе будут проводится плановые ремонтные работы. Дорожники будут обновлять покрытие на крайних правых полосах. Схема частичного ограничения движения на Новоконстантиновском путепроводе в Киеве с 20 по 22 августа. Скриншот: kyivcity.gov.ua Основные работы будут проводится ночью, чтобы не создавать пробки. В Коммунальной Корпорации "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства. Как сообщали Українські новини, движение на киевских улицах ограничат из-за съемок фильма платформы Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Также в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту почти на два месяца. Кроме того, с 1 августа по 25 сентября в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. Также в ночь с 19 на 20 августа в Киеве будет частично ограничено движение на улице Омеляновича-Павленко.