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  • На Новоконстантиновском путепроводе в Киеве частично ограничат движение
19 августа 2020, среда, 11:58 261
Политика 2020-08-19T12:15:01+03:00
Українські Новини
На Новоконстантиновском путепроводе в Киеве частично ограничат движение

На Новоконстантиновском путепроводе в Киеве частично ограничат движение

Александр Савич
Киев, Ремонт дорожного покрытия, ремонт дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
Ремонт дороги. Фото: Pixabay
Ремонт дороги. Фото: Pixabay

Вслед за информацией о том, что на улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение, стало известно о частичном ограничении движения на Новоконстантиновском путепроводе в Киеве. Об этом сообщает КГГА.

С 20:00 20 августа до 12:00 22 августа и с 20:00 21 августа по 12:00 22 августа но Новоконстантиновском путепроводе будут проводится плановые ремонтные работы.

Дорожники будут обновлять покрытие на крайних правых полосах.

Схема частичного ограничения движения на Новоконстантиновском путепроводе в Киеве с 20 по 22 августа. Скриншот: kyivcity.gov.uaСхема частичного ограничения движения на Новоконстантиновском путепроводе в Киеве с 20 по 22 августа. Скриншот: kyivcity.gov.ua

Основные работы будут проводится ночью, чтобы не создавать пробки.

В Коммунальной Корпорации "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства.

Как сообщали Українські новини, движение на киевских улицах ограничат из-за съемок фильма платформы Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли

Также в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту почти на два месяца.

Кроме того, с 1 августа по 25 сентября в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.

Также в ночь с 19 на 20 августа в Киеве будет частично ограничено движение на улице Омеляновича-Павленко.

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