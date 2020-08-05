В Киеве частично ограничат движение на Южном мосту почти на два месяца

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" намерена частично ограничить движение транспорта на Южном мосту с 7 августа до 28 сентября в связи с ремонтом, в то время, как с 6 до 26 августа станцию метро "Вокзальная" могут закрывать на вход в час пик из-за ремонта эскалатора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"С 22:00 7 августа на Южном мосту частично ограничат движение до 28 сентября. На Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе", - говорится в нем.

Согласно сообщению, во время работ движение будет частично ограничено (крайней правой полосой).

На Южном мосту частично ограничат движение с 7 августа до 28 сентября. Карта: "Киевавтодор"

Как сообщали Українськi Новини, ранее КГГА заявила о намерении частично ограничить движение на Лыбедской площади с 6 до 14 августа.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве с 1 августа ориентировочно до 25 сентября ограничат движение в районе транспортной развязки на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.