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18 августа 2020, вторник, 11:50 374
Общество 2020-08-18T11:50:01+03:00
Українські Новини
В ночь с 19 на 20 августа в Киеве будет частично ограничено движение на улице Омеляновича-Павленко

В ночь с 19 на 20 августа в Киеве будет частично ограничено движение на улице Омеляновича-Павленко

Александр Савич
Киев, Киевавтодор, ремонт дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
Ремонт дороги. Фото: Pixabay
Ремонт дороги. Фото: Pixabay

Вслед за информацией о том, что в Киеве на улице Братиславской частично ограничили движение до 1 октября, стало известно о частичном ограничении движения на улице Омеляновича-Павленко в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает КГГА.

Движение транспорта будет частично ограничено с 20:00 19 августа по 08:00 20 августа.

Дорожное покрытие обновляют на части между улицами Московской и Левандовской.

Ограничение движения на улице Омеляновича-Павленко в Киеве с 19 по 20 августа. Скриншот: kyivcity.gov.uaОграничение движения на улице Омеляновича-Павленко в Киеве с 19 по 20 августа. Скриншот: kyivcity.gov.ua

В Коммунальной Корпорации "Киевавтодор", рабочие которой осуществляют ремонт дороги на этом участке, приносят извинения за временные неудобства.

Как сообщали Українські новини, движение на киевских улицах ограничат из-за съемок фильма платформы Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

Также в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту почти на два месяца.

Кроме того, с 1 августа по 25 сентября в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.

Также на Лыбедской площади в Киеве до 26 августа частично ограничили движение в связи с обновлением дорожного покрытия на участке между бульваром Дружбы народов и улицей Джона Маккейна.

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