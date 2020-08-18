В ночь с 19 на 20 августа в Киеве будет частично ограничено движение на улице Омеляновича-Павленко

Вслед за информацией о том, что в Киеве на улице Братиславской частично ограничили движение до 1 октября, стало известно о частичном ограничении движения на улице Омеляновича-Павленко в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает КГГА. Движение транспорта будет частично ограничено с 20:00 19 августа по 08:00 20 августа. Дорожное покрытие обновляют на части между улицами Московской и Левандовской. Ограничение движения на улице Омеляновича-Павленко в Киеве с 19 по 20 августа. Скриншот: kyivcity.gov.ua В Коммунальной Корпорации "Киевавтодор", рабочие которой осуществляют ремонт дороги на этом участке, приносят извинения за временные неудобства. Как сообщали Українські новини, движение на киевских улицах ограничат из-за съемок фильма платформы Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Также в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту почти на два месяца. Кроме того, с 1 августа по 25 сентября в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. Также на Лыбедской площади в Киеве до 26 августа частично ограничили движение в связи с обновлением дорожного покрытия на участке между бульваром Дружбы народов и улицей Джона Маккейна.