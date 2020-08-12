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12 августа 2020, среда, 13:11 681
Политика 2020-08-12T13:11:01+03:00
Українські Новини
Из-за Жан-Клода Ван Дамма ограничат движение на киевских дорогах. В столице снимают кино

Из-за Жан-Клода Ван Дамма ограничат движение на киевских дорогах. В столице снимают кино

Александр Савич
Жан-Клод Ван Дамм, съемки фильма, Netflix, Перекрытие дорог в Киеве
Съемки фильма. Фото: pixabay
Съемки фильма. Фото: pixabay

Ранее сообщалось, что платформа Netflix снимет в Украине свой первый фильм. Сегодня стало известно о том, что в связи со съемками фильма в августе в Киеве ограничат движение на нескольких улицах. Об этом сообщает КМДА.

Комедийный боевик "Последний наемник" ("The Last Mercenary") производства Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли будут снимать в том числе и на улицах столицы Украины. Съемки продлятся с 10 августа до 26 сентября. В связи с этим будет перекрыто или ограничено движение на следующих улицах:

12 августа с 05:00 до 14:00 на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской);

14 августа с 05:00 до 21:00: на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Еленовской и от ул. Заводской до ул. Юрковского), с перекрытием указанной улицы;

17 августа по 05:00 до 18:00: на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улицы;

17 августа по 14:00 до 21:30: на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улице;

18 августа с 05:00 до 14:00: на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской);

25 августа с 05:00 до 21:00: на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улицы.

Как сообщали Українські новини, названы 10 самых популярных сериалов этого лета на платформе Netflix.

Также в августе в прокат выходит более 20 фильмов разных жанров.

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