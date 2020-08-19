підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • На Новокостянтинівському шляхопроводі в Києві частково обмежать рух
19 серпня 2020, середа, 11:58 5 Карта
Політика 2020-08-19T13:15:02+03:00
Українські Новини
На Новокостянтинівському шляхопроводі в Києві частково обмежать рух

На Новокостянтинівському шляхопроводі в Києві частково обмежать рух

Александр Савич
Транспорт, Київ, Обмеження руху, Ремонт дороги
Ремонт дороги. Фото: Pixabay
Ремонт дороги. Фото: Pixabay

Слідом за інформацією про те, що у Києві обмежели рух вантажівок через спеку, стало відомо про часткове обмеження руху на Новокостянтинівському шляхопроводі в Києві. Про це повідомляє КМДА.

З 20:00 20 серпня до 12:00 22 серпня і з 20:00 21 серпня до 12:00 22 серпня на Новокостянтинівському шляхопроводі проводитимуться планові ремонтні роботи.

Дорожники оновлюватимуть покриття на крайніх правих смугах.

Схема часткового обмеження руху на Новокостянтинівському шляхопроводі в Києві з 20 по 22 серпня. Скріншот: kyivcity.gov.uaСхема часткового обмеження руху на Новокостянтинівському шляхопроводі в Києві з 20 по 22 серпня. Скріншот: kyivcity.gov.ua

Основні роботи будуть проводиться вночі, щоб не створювати затори.

У Комунальній корпорації "Київавтодор" вибачаються за тимчасові незручності.

Як повідомляли Українські новини, рух на київських вулицях обмежать через зйомки фільму платформи Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі

Також в Києві частково обмежать рух на Південному мосту майже на два місяці.

У ніч з 19 на 20 серпня в Києві буде частково обмежено рух на вулиці Омеляновича-Павленка.

Більше новин про: Транспорт Київ Обмеження руху Ремонт дороги

У ніч з 19 на 20 серпня в Києві буде частково обме...
Завтра рух на Кільцевій дорозі в Києві буде частко...
У КМДА розповіли, що середня зарплата киян до 2023...
У Києві обмежили рух вантажівок через спеку...
Київ та 13 областей не готові до пом'якшення карантину, — МОЗ
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Незалежності
Новини
Першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року, — Ляшко 13:07
Влада не підготувала школи до навчального року з урахуванням умов епідемії, - Льовочкін 12:59
Завтра МОЗ може переглянути карантин в 13 областях 12:51
МОЗ зробило рекордну кількість тестів на коронавірус за добу 12:30
Коронавірус. Фото: Depositphotos
Київ та 13 областей не готові до пом'якшення карантину, — МОЗ 12:29 Інфографіка
більше новин
Для збільшення ефективності ДФС, необхідно підвищити зарплати працівникам служби, - Сергій Солодченко 12:10
Злочини, скоєні в бюджетній сфері: Фільчаков відзвітував про результати роботи органів Харківської прокуратури за 2020 рік 18:28
Мер Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року 16:13
ЗМІ розповіли, як в Тернополі прокуратура тисне на мера методами Януковича 10:14
Поставлене завдання - забрати Burisma Group і передати державі, - агент НАБУ Шевченко 11:56
більше новин
Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України, через 5 років після його смерті 14:48
Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу 09:30
Від введеного Зеленським безвізу для 7 країн Україна недоотримає $ 3 млн 12:44
Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ 14:28
До закінчення карантину залишилося 13 днів. Які обмеження діють 08:30
більше новин
Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok