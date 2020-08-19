На Новокостянтинівському шляхопроводі в Києві частково обмежать рух

Слідом за інформацією про те, що у Києві обмежели рух вантажівок через спеку, стало відомо про часткове обмеження руху на Новокостянтинівському шляхопроводі в Києві. Про це повідомляє КМДА. З 20:00 20 серпня до 12:00 22 серпня і з 20:00 21 серпня до 12:00 22 серпня на Новокостянтинівському шляхопроводі проводитимуться планові ремонтні роботи. Дорожники оновлюватимуть покриття на крайніх правих смугах. Схема часткового обмеження руху на Новокостянтинівському шляхопроводі в Києві з 20 по 22 серпня. Скріншот: kyivcity.gov.ua Основні роботи будуть проводиться вночі, щоб не створювати затори. У Комунальній корпорації "Київавтодор" вибачаються за тимчасові незручності. Як повідомляли Українські новини, рух на київських вулицях обмежать через зйомки фільму платформи Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі. Також в Києві частково обмежать рух на Південному мосту майже на два місяці. У ніч з 19 на 20 серпня в Києві буде частково обмежено рух на вулиці Омеляновича-Павленка.