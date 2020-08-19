На Новокостянтинівському шляхопроводі в Києві частково обмежать рух

Слідом за інформацією про те, що у Києві обмежели рух вантажівок через спеку , стало відомо про часткове обмеження руху на Новокостянтинівському шляхопроводі в Києві. Про це повідомляє КМДА.

З 20:00 20 серпня до 12:00 22 серпня і з 20:00 21 серпня до 12:00 22 серпня на Новокостянтинівському шляхопроводі проводитимуться планові ремонтні роботи.

Дорожники оновлюватимуть покриття на крайніх правих смугах.

Схема часткового обмеження руху на Новокостянтинівському шляхопроводі в Києві з 20 по 22 серпня. Скріншот: kyivcity.gov.ua

Основні роботи будуть проводиться вночі, щоб не створювати затори.

У Комунальній корпорації "Київавтодор" вибачаються за тимчасові незручності.

Як повідомляли Українські новини, рух на київських вулицях обмежать через зйомки фільму платформи Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі.

Також в Києві частково обмежать рух на Південному мосту майже на два місяці.

У ніч з 19 на 20 серпня в Києві буде частково обмежено рух на вулиці Омеляновича-Павленка.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости