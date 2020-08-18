Доллар и евро в обменниках подешевели

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 августа на 8,74 коп. до 27,4194 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 9,85 коп. до 27,1315 UAH\/USD. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро понизился на 3,15 коп. до 31,9376 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 5,38 коп. до 32,4830 UAH\/EUR. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,1315 27,4194 31,9376 32,4830 3,34 3,87 Максимальный 27,2800 27,7000 32,2000 32,9000 3,70 5,00 Минимальный 27,0000 27,3000 31,6000 32,1900 2,30 3,70 Как сообщали Українські Новини, третью неделю подряд доллар в обменниках продолжает падать. Эксперты считают, что курс доллара в 2020 будет расти. Также министр финансов Сергей Марченко рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.