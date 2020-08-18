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18 августа 2020, вторник, 22:24 401
Силовые структуры 2020-08-18T22:30:02+03:00
Українські Новини
Антикоррупционеры расследуют 7 дел о незаконном обогащении бывших чиновников

Антикоррупционеры расследуют 7 дел о незаконном обогащении бывших чиновников

Кира Молчанова
Коррупция, Уголовное дело, НАБУ, незаконное обогащение
Коррупция. Фото: freepic
Коррупция. Фото: freepic

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует 7 уголовных производств относительно возможного незаконного обогащения бывших чиновников.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Расследуется около 7 дел по факту незаконного обогащения", - сказал он.

По его словам, дела открыты по ст. 368-5 Уголовного кодекса.

Дела касаются только бывших чиновников.

Фамилии источник не уточнил.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2019 года закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение вступил в силу.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отказался сообщить информацию о том, получало ли НАБУ запросы от США относительно бизнесмена Игоря Коломойского.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Кроме того, НАБУ и САП задержали на получении взятки в более 1 миллион гривен директора одного из департаментов Харьковской ОГА.

Директор Национального антикоррупционного бюро ушел в отпуск.

Тем временем, зарплата Сытника за июнь составила 80,6 тыс. гривен.

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