Антикоррупционеры расследуют 7 дел о незаконном обогащении бывших чиновников

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует 7 уголовных производств относительно возможного незаконного обогащения бывших чиновников.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Расследуется около 7 дел по факту незаконного обогащения", - сказал он.

По его словам, дела открыты по ст. 368-5 Уголовного кодекса.

Дела касаются только бывших чиновников.

Фамилии источник не уточнил.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2019 года закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение вступил в силу.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отказался сообщить информацию о том, получало ли НАБУ запросы от США относительно бизнесмена Игоря Коломойского.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Кроме того, НАБУ и САП задержали на получении взятки в более 1 миллион гривен директора одного из департаментов Харьковской ОГА.

Директор Национального антикоррупционного бюро ушел в отпуск.

Тем временем, зарплата Сытника за июнь составила 80,6 тыс. гривен.

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