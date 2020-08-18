Антикоррупционеры расследуют 7 дел о незаконном обогащении бывших чиновников

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует 7 уголовных производств относительно возможного незаконного обогащения бывших чиновников. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. "Расследуется около 7 дел по факту незаконного обогащения", - сказал он. По его словам, дела открыты по ст. 368-5 Уголовного кодекса. Дела касаются только бывших чиновников. Фамилии источник не уточнил. Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2019 года закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение вступил в силу. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отказался сообщить информацию о том, получало ли НАБУ запросы от США относительно бизнесмена Игоря Коломойского. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего министра экологии Николая Злочевского. Кроме того, НАБУ и САП задержали на получении взятки в более 1 миллион гривен директора одного из департаментов Харьковской ОГА. Директор Национального антикоррупционного бюро ушел в отпуск. Тем временем, зарплата Сытника за июнь составила 80,6 тыс. гривен.