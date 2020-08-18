Директор Национального антикоррупционного бюро, который наканануне заявил, что НАБУ сотрудничает с ФБР США по делу "Приватбанка", ушел в отпуск. Об этом Українським Новинам сообщил представитель НАБУ. По его словам, Сытник ушел в отпуск со вторника. Собеседник добавил, что 19 августа у директора НАБУ день рождения и он хочет отдохнуть. "У него день рождения скоро, поэтому так (решил взять отпуск)", - сказал представитель. Сытник пробудет в отпуске до 24 августа до Дня независимости. Как сообщали Українськi Новини, зарплата Сытника за июнь составила 80,6 тыс. гривен.