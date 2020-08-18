Директор Национального антикоррупционного бюро, который наканануне заявил, что НАБУ сотрудничает с ФБР США по делу "Приватбанка", ушел в отпуск.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель НАБУ.

По его словам, Сытник ушел в отпуск со вторника.

Собеседник добавил, что 19 августа у директора НАБУ день рождения и он хочет отдохнуть.

"У него день рождения скоро, поэтому так (решил взять отпуск)", - сказал представитель.

Сытник пробудет в отпуске до 24 августа до Дня независимости.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Сытника за июнь составила 80,6 тыс. гривен.

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