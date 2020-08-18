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18 августа 2020, вторник, 16:00 52
Силовые структуры 2020-08-18T16:02:20+03:00
Українські Новини
Сытник ушел в отпуск

Сытник ушел в отпуск

Надежда Комендантова
Отпуск, НАБУ, Артем Сытник
Артем Сытник. Фото: genplan.ua
Артем Сытник. Фото: genplan.ua

Директор Национального антикоррупционного бюро, который наканануне заявил, что НАБУ сотрудничает с ФБР США по делу "Приватбанка", ушел в отпуск.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель НАБУ.

По его словам, Сытник ушел в отпуск со вторника.

Собеседник добавил, что 19 августа у директора НАБУ день рождения и он хочет отдохнуть.

"У него день рождения скоро, поэтому так (решил взять отпуск)", - сказал представитель.

Сытник пробудет в отпуске до 24 августа до Дня независимости.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Сытника за июнь составила 80,6 тыс. гривен.

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