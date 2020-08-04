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04 августа 2020, вторник, 18:42 392
Силовые структуры 2020-08-04T18:42:01+03:00
Українські Новини
Чиновник Харьковской ОГА задержан при получении взятки в 1,3 миллиона гривен

Чиновник Харьковской ОГА задержан при получении взятки в 1,3 миллиона гривен

Ирина Николенко
НАБУ, Харьковская ОГА, САП, Неправомерная выгода, взятка чиновнику, Взятка
Чиновника Харьковской ОГА поймали на взятке. Фото: Facebook/ НАБУ
Чиновника Харьковской ОГА поймали на взятке. Фото: Facebook/ НАБУ

НАБУ и САП задержали на получении взятки в более 1 миллион гривен директора одного из департаментов Харьковской ОГА. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передают Українські Новини.

За средства в сумме 1,32 миллиона гривен чиновник обещал предпринимателю подключить электроустановки его компании к электросети.

Директор одного из департаментов Харьковской ОГА получил взятку. Директор одного из департаментов Харьковской ОГА получил взятку. Фото: Facebook/ НАБУ

"В обмен на деньги чиновник пообещал "помочь" частному предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям. Стоимость своих "услуг" чиновник определил в 2200 гривен за подключение каждого киловатта мощности", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

В Харьковской ОГА директор одного из департаментов задержан при получении взятки. Фото: Facebook/ НАБУВ Харьковской ОГА директор одного из департаментов задержан при получении взятки. Фото: Facebook/ НАБУ

Ранее Українські Новини сообщали, в Киеве задержали на получении неправомерной выгоды заместителя начальника одного из столичных военкоматов и посредника.

Кроме того, председатель Фонда государственного имущества Украины пытался вручить 800 тысяч долларов за назначения руководителями предприятий "нужных людей".

Правоохранители задержали главу Кировоградской обладминистрации Андрея Балоня по подозрению в вымогательстве около 2 млн гривен взятки и получении второго транша от суммы в размере 250 тыс. гривен.

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