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17 августа 2020, понедельник, 15:37 99
Силовые структуры 2020-08-17T15:37:02+03:00
Українські Новини
НАБУ сотрудничает с ФБР США по делу "Приватбанка", — Сытник

НАБУ сотрудничает с ФБР США по делу "Приватбанка", — Сытник

Валерия Драгомирова
Приватбанк, НАБУ, Артем Сытник, Игорь Коломойский, ФБР США
Артем Сытник. Фото НАБУ
Артем Сытник. Фото НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отказался сообщить информацию о том, получало ли НАБУ запросы от США относительно бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в отмывании средств "Приватбанка"

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"У нас давно меморандум с ФБР США. Сотрудничество есть, но раскрывать деталей я не могу",- сказал он.

По его словам, некоторые общественные организации подавали иск в суд с просьбой рассекретить этот меморандум, но безрезультатно.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора пока не получал никаких запросов от Федеральной службы безопасности США относительно Коломойского.

Ранее в США агенты ФБР обыскали офис компании Коломойского

Кроме того, Коломойский ответил на обвинения США в отмывании средств "Приватбанка. По его словам, все средства, о которых говорит американское ведомство, были инвестированы из собственных доходов.

Тем временем США ограничат Коломойского в использовании финуслуг по всему миру. 

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