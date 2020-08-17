НАБУ сотрудничает с ФБР США по делу "Приватбанка", — Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отказался сообщить информацию о том, получало ли НАБУ запросы от США относительно бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в отмывании средств "Приватбанка".

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"У нас давно меморандум с ФБР США. Сотрудничество есть, но раскрывать деталей я не могу",- сказал он.

По его словам, некоторые общественные организации подавали иск в суд с просьбой рассекретить этот меморандум, но безрезультатно.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора пока не получал никаких запросов от Федеральной службы безопасности США относительно Коломойского.

Ранее в США агенты ФБР обыскали офис компании Коломойского.



Кроме того, Коломойский ответил на обвинения США в отмывании средств "Приватбанка. По его словам, все средства, о которых говорит американское ведомство, были инвестированы из собственных доходов.



Тем временем США ограничат Коломойского в использовании финуслуг по всему миру.

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