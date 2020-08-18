Антикорупціонери розслідують 7 справ про незаконне збагачення колишніх чиновників

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує 7 кримінальних проваджень щодо можливого незаконного збагачення колишніх чиновників. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "Розслідується близько 7 справ за фактом незаконного збагачення", — сказало воно. З його слів, справи відкриті за ст. 368-5 Кримінального кодексу. Справи стосуються тільки колишніх чиновників. Прізвища джерело не уточнило. Як повідомляли Українськi Новини, в листопаді 2019 року Закон про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення вступив в силу. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник відмовився повідомити інформацію про те, чи отримувало НАБУ запити від США щодо бізнесмена Ігоря Коломойського. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Крім того, НАБУ і САП затримали на отриманні хабара в понад 1 мільйон гривень директора одного з департаментів Харківської ОДА. Директор Національного антикорупційного бюро пішов у відпустку.