Антикорупціонери розслідують 7 справ про незаконне збагачення колишніх чиновників

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує 7 кримінальних проваджень щодо можливого незаконного збагачення колишніх чиновників.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Розслідується близько 7 справ за фактом незаконного збагачення", — сказало воно.

З його слів, справи відкриті за ст. 368-5 Кримінального кодексу.

Справи стосуються тільки колишніх чиновників.

Прізвища джерело не уточнило.

Як повідомляли Українськi Новини, в листопаді 2019 року Закон про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення вступив в силу.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник відмовився повідомити інформацію про те, чи отримувало НАБУ запити від США щодо бізнесмена Ігоря Коломойського.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Крім того, НАБУ і САП затримали на отриманні хабара в понад 1 мільйон гривень директора одного з департаментів Харківської ОДА.

Директор Національного антикорупційного бюро пішов у відпустку.

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