Экс-министра экологии Злочевского объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего министра экологии Николая Злочевского. Это следует из информации в базе розыска Министерства внутренних дел в списке скрывающихся от власти лиц, передают Українськi Новини. Дата исчезновения - февраль 2018 года. Он подозревается в даче взятки, то есть в совершении преступления по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса. Как сообщали Українськi Новини, НАБУ вызывало экс-министра экологии Злочевского на допросы 21-23 июля. Ранее НАБУ заочно сообщило Злочевскому о подозрении в организации дачи 5 млн долларов взятки Холодницкому и Сытнику за закрытие дела. Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть имущества фигурантов дела о даче руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику взятки в размере 5 млн долларов. В июне НАБУ и САП задержали первого замначальника управления Налоговой службы в Киеве и 2 доверенных лиц Злочевского по подозрению в даче 5 млн долларов взятки Холодницкому и Сытнику за закрытие дела.