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11 августа 2020, вторник, 10:19 532
Силовые структуры 2020-08-11T10:21:16+03:00
Українські Новини
Экс-министра экологии Злочевского объявили в розыск

Экс-министра экологии Злочевского объявили в розыск

Кира Молчанова
Коррупция, Розыск, Злочевский, НАБУ, Николай Злочевский, Взятка
Николай Злочевский
Николай Злочевский

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Это следует из информации в базе розыска Министерства внутренних дел в списке скрывающихся от власти лиц, передают Українськi Новини.

Дата исчезновения - февраль 2018 года.

Он подозревается в даче взятки, то есть в совершении преступления по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ вызывало экс-министра экологии Злочевского на допросы 21-23 июля.

Ранее НАБУ заочно сообщило Злочевскому о подозрении в организации дачи 5 млн долларов взятки Холодницкому и Сытнику за закрытие дела.

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть имущества фигурантов дела о даче руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику взятки в размере 5 млн долларов.

В июне НАБУ и САП задержали первого замначальника управления Налоговой службы в Киеве и 2 доверенных лиц Злочевского по подозрению в даче 5 млн долларов взятки Холодницкому и Сытнику за закрытие дела.

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