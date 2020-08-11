Экс-министра экологии Злочевского объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Это следует из информации в базе розыска Министерства внутренних дел в списке скрывающихся от власти лиц, передают Українськi Новини.

Дата исчезновения - февраль 2018 года.

Он подозревается в даче взятки, то есть в совершении преступления по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ вызывало экс-министра экологии Злочевского на допросы 21-23 июля.

Ранее НАБУ заочно сообщило Злочевскому о подозрении в организации дачи 5 млн долларов взятки Холодницкому и Сытнику за закрытие дела.

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть имущества фигурантов дела о даче руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику взятки в размере 5 млн долларов.

В июне НАБУ и САП задержали первого замначальника управления Налоговой службы в Киеве и 2 доверенных лиц Злочевского по подозрению в даче 5 млн долларов взятки Холодницкому и Сытнику за закрытие дела.