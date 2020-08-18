подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 августа 2020, вторник, 21:11 82 Инфографика
Общество 2020-08-18T21:11:58+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд направил на выплату пенсий еще 1,7 млрд гривен

Пенсионный фонд направил на выплату пенсий еще 1,7 млрд гривен

Валерия Драгомирова
Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, Финансирование пенсий
Пенсионное удостоверение. Фото: slovoidilo.ua
Пенсионное удостоверение. Фото: slovoidilo.ua

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа. На пенсионные выплаты направлено 1,7 миллиарда гривен 18 августа. 

Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook. 

"18 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа. На пенсионные выплаты направлено 1,7 миллиарда гривен", - сказано в нем. 

С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 28,3 миллиарда гривен, что составляет 71,8% потребности месяца. 

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Пенсионные выплаты. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд УкраиныПенсионные выплаты. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины


Как сообщали Українські Новини, по словам Шамбира, для того, чтобы размер пенсий повышался, нужно начинать с повышения заработной платы.

Также эксперт считает, что повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен.

Кроме того, будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой

Тем временем в случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен.

Больше новостей о: Пенсионеры Пенсионный фонд ПФУ Пенсия Финансирование пенсий

Пенсионный фонд за день направил на финансирование...
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в П...
ПФУ резко увеличил показатель средней зарплаты для...
Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенс...
Минэкономики прогнозирует рост инфляции из-за эмиссии гривны
Украина и Израиль просят хасидов воздержаться от поездки в Умань в честь Рош Ха-Шана
Новости
Пенсионный фонд направил на выплату пенсий еще 1,7 млрд гривен 21:11 Инфографика
Жара по всей территории Украины, сильные дожди в Карпатах: прогноз погоды на среду 21:00 Карта
ЦИК просит разъяснить, чем опасно проведение местных выборов в Донецкой и Луганской областях 20:47
В Киеве задержали гражданина Армении, который сообщал о фейковых минированиях посольств 20:14
В Польше поймали двух украинцев, сбежавших из карантина 19:36
больше новостей
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:32 Инфографика
День Независимости 2020. Сколько выходных ждет украинцев 06:45
Курс доллара в 2020 будет расти: эксперты дали прогноз на осень 05:15
больше новостей
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
В КГГА рассказали, что средняя зарплата киевлян к 2023 году будет почти 23 тыс. гривен 18:12
В "Слуге народа" предлагают перенести ТКГ из Беларуси в другую страну 23:26
больше новостей
В КГГА рассказали, что средняя зарплата киевлян к 2023 году будет почти 23 тыс. гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok