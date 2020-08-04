Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за август: как будут проводить оплату

В то время, как минимальная пенсия вырастет до 2600, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за август, согласно утвержденному графику. На пенсионные выплаты направлено 1,2 миллиарда гривен.Об этом говорится в сообщении ПФУ в соцсети Facebook. "3 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий августа. На пенсионные выплаты направлено 1,2 миллиарда гривен", - сказано в нем. Отмечается, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. Пенсия в августе. Инфографика: Facebook\/Пенсионный фонд Украины Как сообщали Українські Новини, в Украине ввели новые надбавки к пенсиям. На 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен. Ранее в Пенсионном фонде дали разъяснение, почему пенсии проиндексировали не всем украинцам. Кроме того, кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь полных 28 лет стажа. А в 2022 году – 29 лет стажа.