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04 августа 2020, вторник, 06:15 686 Инфографика
Экономика 2020-08-04T07:15:03+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за август: как будут проводить оплату

Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за август: как будут проводить оплату

Валерия Драгомирова
Пенсии, Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, Финансирование пенсий, Пенсии в августе
Пенсия. Фото:forbes.net.ua
Пенсия. Фото:forbes.net.ua

В то время, как минимальная пенсия вырастет до 2600, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за август, согласно утвержденному графику. На пенсионные выплаты направлено 1,2 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении ПФУ в соцсети Facebook. 

"3 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий августа. На пенсионные выплаты направлено 1,2 миллиарда гривен", - сказано в нем. 

Отмечается, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Пенсия в августе. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд УкраиныПенсия в августе. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины

Как сообщали Українські Новини, в Украине ввели новые надбавки к пенсиям. На 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен. 

Ранее в Пенсионном фонде дали разъяснение, почему пенсии проиндексировали не всем украинцам. 

Кроме того, кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь полных 28 лет стажа. А в 2022 году – 29 лет стажа.

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