Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой

Украинские пенсионеры, у которых размер средней пенсии вырос на 400 гривен в 2020 году, должны дольше оставаться на рынке труда. Об этом в студии "Утра на Общественном" рассказал Николай Шамбир, советник министра социальной политики Украины.

Ведущая программы спросила у советника министра, правда ли, что со временем пенсионерам придется выбирать, что получать: пенсию или заработную плату.



"Эти дискуссии всегда идут, но сегодня европейская практика остановилась на том, что пенсионер, выходя на пенсию должен получать пенсию, и возможно даже и полную заработную плату, то есть он должен дольше оставаться на рынке труда, это с одной стороны взносы, а с другой стороны это влияет на его долголетие и жизнь. То есть он дольше живет, когда он более активен. И больше в обществе. То есть это все элементы, необходимые для пенсионера", - сказал он.



Как сообщали Українські Новини, по словам Шамбира, для того, чтобы размер пенсий повышался, нужно начинать с повышения заработной платы.



Тем временем в случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен.