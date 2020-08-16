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16 августа 2020, воскресенье, 05:30 1123
Общество 2020-08-16T05:30:01+03:00
Українські Новини
Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой

Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой

Валерия Драгомирова
Зарплата, Пенсии, Пенсионеры, Пенсия, работающие пенсионеры
Пенсионеры
Пенсионеры

Украинские пенсионеры, у которых размер средней пенсии вырос на 400 гривен в 2020 году, должны дольше оставаться на рынке труда. Об этом в студии "Утра на Общественном" рассказал Николай Шамбир, советник министра социальной политики Украины.

Ведущая программы спросила у советника министра, правда ли, что со временем пенсионерам придется выбирать, что получать: пенсию или заработную плату. 

"Эти дискуссии всегда идут, но сегодня европейская практика остановилась на том, что пенсионер, выходя на пенсию должен получать пенсию, и возможно даже и полную заработную плату, то есть он должен дольше оставаться на рынке труда, это с одной стороны взносы, а с другой стороны это влияет на его долголетие и жизнь. То есть он дольше живет, когда он более активен. И больше в обществе. То есть это все элементы, необходимые для пенсионера", - сказал он. 

Как сообщали Українські Новини, по словам Шамбира, для того, чтобы размер пенсий повышался, нужно начинать с повышения заработной платы.

Тем временем в случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен.

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