подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 августа 2020, вторник, 14:09 700
Политика 2020-08-18T14:09:14+03:00
Українські Новини
К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 13 областей

К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 13 областей

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

По состоянию на 18 августа Киев и еще 13 областей не готовы к ослаблению карантинных мероприятий. Об этом сообщается на сайте МОЗ.

Так, на сегодняшний день к ослаблению карантина не готовы Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Во всех этих областях, кроме Винницкой, количество новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Кроме этого, в Киеве, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской и Черновицкой области загруженность коек составляет более 50%.

 

Тем временем, делать тест в Киеве можно пройти как за деньги, так и бесплатно.

С понедельника Киев находится в "желтой" зоне карантина

17 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 616 до 94 436, количество умерших от заболевания - на 27 человек до 2 116 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 10,4%, новых летальных случаев - на 28,6%.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине

Количество новых случаев коронавируса в Киеве уменьшилось
В медуниверситетах в 2020 году выделили 4,5 тысячи бюджетных мест
Новости
К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 13 областей 14:09
МИД договаривается с Китаем об отмене туристических виз для украинцев 13:59
На западной Украине сегодня возможны оползни и подтопления 13:40
Акция "Твоя энергонезависимость" от "Ровногаз сбыт": газ на зиму по летним ценам 13:40 Пресс-релиз
Лукашенко наградил более 300 сотрудников МВД "за безупречную службу" 13:33
больше новостей
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:31 Инфографика
День Независимости 2020. Сколько выходных ждет украинцев 06:45
больше новостей
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
МИД Украины призывает руководство Беларуси расследовать факты применения силы к протестующим 16:30
В "Слуге народа" предлагают перенести ТКГ из Беларуси в другую страну 23:26
больше новостей
В Украине снова начала расти заболеваемость COVID-19 и поднялась на 10%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok