К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 13 областей

По состоянию на 18 августа Киев и еще 13 областей не готовы к ослаблению карантинных мероприятий. Об этом сообщается на сайте МОЗ.

Так, на сегодняшний день к ослаблению карантина не готовы Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Во всех этих областях, кроме Винницкой, количество новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Кроме этого, в Киеве, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской и Черновицкой области загруженность коек составляет более 50%.

Тем временем, делать тест в Киеве можно пройти как за деньги, так и бесплатно.

С понедельника Киев находится в "желтой" зоне карантина.

17 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 616 до 94 436, количество умерших от заболевания - на 27 человек до 2 116 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 10,4%, новых летальных случаев - на 28,6%.

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