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17 августа 2020, понедельник, 09:03 67
Общество 2020-08-17T09:06:09+03:00
Українські Новини
Где в Киеве сделать тест на коронавирус и кто может рассчитывать на него бесплатно

Где в Киеве сделать тест на коронавирус и кто может рассчитывать на него бесплатно

Кира Молчанова
Киев, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, ПЦР-тесты, Тестирование на коронавирус
Коронавирус. Фото: Pixele
Коронавирус. Фото: Pixele

Заболеваемость COVID-19 растет, и запросы о том, где пройти тестирование на коронавирус, участились. Сделать тест в Киеве можно пройти как за деньги, так и бесплатно. Об этом сообщает Telegram-канал "Корона Киев".

На бесплатный тест могут рассчитывать в следующих случаях:

  • при подозрении на COVID-19 и при наличии у пациента симптомов болезни;
  • лицам, которые контактировали с больным коронавирус пациентом;
  • онкобольным пациентам, перед операцией в больнице;

Сделать тест могут дома у пациента или же в районной поликлинике. Проводят тесты и частные клиники. Обычно тест готов за двое суток или меньше.

Пройти ПЦР-тестирование самостоятельно можно в ДНК-лаборатории (700 грн, сроки готовности - один рабочий день), в лаборатории Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины (890 гривен + 150 гривен за забор материала) или в частных клиниках (цены колеблются от 740 гривен до 2500 гривен, сроки готовности - 1-2 дня).

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня Киев находится в "желтой" зоне карантина. Среди ограничений — запрет на работу хостелов, ограничения в работе развлекательных заведений, а также запрет на пребывание на улице без документов.

Также с 3 августа действует разделение регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

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