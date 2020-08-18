В Украине снова начала расти заболеваемость COVID-19 и поднялась на 10%

17 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 616 до 94 436, количество умерших от заболевания - на 27 человек до 2 116 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 10,4%, новых летальных случаев - на 28,6%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 18 августа в Украине зарегистрировано 94 436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 116 летальных, 48 925 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 616 новых случаев заболевания, выздоровел 761 человек, умерло 27 человек.

Таким образом, 17 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 1 616 против 761.

Количество новых случаев заболевания 17 августа составило 1,7% от общего количества заболевших на 16 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 18 августа составило 43 395 человек, что на 1,9% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (12 260), в Киеве (10 730) и Черновицкой области (7 954).

В Ривненской области зафиксировано 7 828 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 6 959 случаев, в Закарпатской - 6 435, в Харьковской - 6 360, в Одесской – 5 158, в Волынской - 4 792, в Киевской - 4 620, в Тернопольской - 3 902, в Винницкой - 3 272, в Житомирской - 2 497, в Днепропетровской - 1 772, в Хмельницкой - 1 628 случаев.

1 250 случаев выявлены в Черниговской области, 1 167 случаев - в Черкасской, 1 154 случая - в Запорожской, 1 100 случаев - в Донецкой, 966 случаев - в Сумской, 832 случая - в Николаевской, 746 случаев - в Кировоградской, 565 случаев - в Полтавской, 304 случая - в Херсонской и 185 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, 13 августа было госпитализировано 330 больных коронавирусной инфекцией.

11 августа было госпитализировано 288 больных коронавирусной инфекцией.

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