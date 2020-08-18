подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 августа 2020, вторник, 09:35 417
Общество 2020-08-18T11:15:02+03:00
Українські Новини
В Украине снова начала расти заболеваемость COVID-19 и поднялась на 10%

В Украине снова начала расти заболеваемость COVID-19 и поднялась на 10%

Ольга Фандорина
Коронавирус, Covid-19, статистика коронавируса, Коронавирусная инфекция
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

17 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 616 до 94 436, количество умерших от заболевания - на 27 человек до 2 116 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 10,4%, новых летальных случаев - на 28,6%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 18 августа в Украине зарегистрировано 94 436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 116 летальных, 48 925 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 616 новых случаев заболевания, выздоровел 761 человек, умерло 27  человек.

Таким образом, 17 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 1 616 против 761.

Количество новых случаев заболевания 17 августа составило 1,7% от общего количества заболевших на 16 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 18 августа составило 43 395 человек, что на 1,9% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (12 260), в Киеве (10 730) и Черновицкой области (7 954).

В Ривненской области зафиксировано 7 828 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 6 959 случаев, в Закарпатской - 6 435, в Харьковской - 6 360, в Одесской – 5 158, в Волынской - 4 792, в Киевской - 4 620, в Тернопольской - 3 902, в Винницкой - 3 272, в Житомирской - 2 497, в Днепропетровской - 1 772, в Хмельницкой - 1 628 случаев.

1 250 случаев выявлены в Черниговской области, 1 167 случаев - в Черкасской, 1 154 случая - в Запорожской, 1 100 случаев - в Донецкой, 966 случаев - в Сумской, 832 случая - в Николаевской, 746 случаев - в Кировоградской, 565 случаев - в Полтавской, 304 случая - в Херсонской и 185 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, 13 августа было госпитализировано 330 больных коронавирусной инфекцией.

11 августа было госпитализировано 288 больных коронавирусной инфекцией.

Больше новостей о: Коронавирус Covid-19 статистика коронавируса Коронавирусная инфекция

В трех районах Ровенской области перестал ездить о...
За сутки в Киевской области на треть упало количес...
В Киеве уменьшилось количество новых случаев корон...
В Ровенской области на молокозаводе вспышка корона...
В Украине снова начала расти заболеваемость COVID-19 и поднялась на 10%
Власти Самбора отказались ужесточать карантин, несмотря на "красный" уровень опасности
Новости
Количество новых случаев коронавируса на Киевщине за сутки выросло почти в три раза 11:22
В Украине ввели спецпошлину на российское дизтопливо, сжиженный газ и уголь 11:21
Общественное вещание сократило штат филиала UA Донбасс на 25%, в целом по регионам - 300 единиц персонала, - Томиленко 11:11
Киевская область попросила церкви ограничить проведение церковных праздников из-за ухудшения заболеваемости 10:51
Российская нацвалюта подросла. Курс рубля в обменниках во вторник 10:51
больше новостей
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
День Независимости 2020. Сколько выходных ждет украинцев 06:45
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:31 Инфографика
больше новостей
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
МИД Украины призывает руководство Беларуси расследовать факты применения силы к протестующим 16:30
В "Слуге народа" предлагают перенести ТКГ из Беларуси в другую страну 23:26
больше новостей
В медуниверситетах в 2020 году выделили 4,5 тысячи бюджетных мест
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok